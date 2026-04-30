Кабмін оптимізував Держекоінспекцію: кількість територіальних органів зменшили

Кабінет міністрів ухвалив рішення про оптимізацію структури Державної екологічної інспекції, скоротивши кількість її територіальних органів і граничну чисельність працівників. Відповідну постанову уряд затвердив 29 квітня 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Замість попередньої структури, що включала 7 територіальних округів і 11 обласних органів, сформовано 10 міжрегіональних територіальних органів. Йдеться про створення нових округів, зокрема Західного, Північного, Північно-Західного, Подільського та Східного, шляхом об’єднання існуючих підрозділів та інтеграції частини з них у вже діючі структури.

Реформа реалізується в межах стратегії оновлення системи державного нагляду у сфері охорони довкілля до 2029 року та відповідного операційного плану на 2025–2027 роки. Також рішення відповідає курсу на скорочення бюрократії та аудит державних видатків, визначеному указом президента.

В уряді очікують, що укрупнення територіальних органів дозволить підвищити ефективність роботи інспекції, зменшити адміністративні витрати та посилити її спроможність працювати в умовах воєнного стану.

Фактично йдеться про перехід до більш централізованої моделі контролю з більшими регіональними підрозділами, що має забезпечити кращу координацію та використання ресурсів.

Оптимізація структури Держекоінспекції спрямована на скорочення витрат і підвищення ефективності контролю. Для бізнесу це може означати більш уніфіковані підходи до екологічного нагляду.

