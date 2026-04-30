Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

Готівковий курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,66

51,47

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кабмін оптимізував Держекоінспекцію: кількість територіальних органів зменшили

відходи, екологія
Кабмін оптимізував Держекоінспекцію / Depositphotos

Кабінет міністрів ухвалив рішення про оптимізацію структури Державної екологічної інспекції, скоротивши кількість її територіальних органів і граничну чисельність працівників. Відповідну постанову уряд затвердив 29 квітня 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Замість попередньої структури, що включала 7 територіальних округів і 11 обласних органів, сформовано 10 міжрегіональних територіальних органів. Йдеться про створення нових округів, зокрема Західного, Північного, Північно-Західного, Подільського та Східного, шляхом об’єднання існуючих підрозділів та інтеграції частини з них у вже діючі структури.

Реформа реалізується в межах стратегії оновлення системи державного нагляду у сфері охорони довкілля до 2029 року та відповідного операційного плану на 2025–2027 роки. Також рішення відповідає курсу на скорочення бюрократії та аудит державних видатків, визначеному указом президента.

В уряді очікують, що укрупнення територіальних органів дозволить підвищити ефективність роботи інспекції, зменшити адміністративні витрати та посилити її спроможність працювати в умовах воєнного стану.

Фактично йдеться про перехід до більш централізованої моделі контролю з більшими регіональними підрозділами, що має забезпечити кращу координацію та використання ресурсів.

Оптимізація структури Держекоінспекції спрямована на скорочення витрат і підвищення ефективності контролю. Для бізнесу це може означати більш уніфіковані підходи до екологічного нагляду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив державну цільову програму підтримки підприємств, які впроваджують найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ), до 2030 року. 

Автор:
Тетяна Гойденко