Кабмин рассматривает программу грантов для овощехранилищ на 200 млн грн ежегодно

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства предлагает расширить программу грантов для развития бизнеса, выделяя ежегодно 200 млн грн на строительство овощехранилищ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на проект постановления правительства.

Программа грантов для ово чехлищ

По оценкам ведомства, к началу 2025 года значительная часть мощностей овощехранилищ была уничтожена или повреждена, а также частично находится на временно оккупированных территориях, что уменьшает общую доступную емкость почти на 250 тыс. тонн. При этом общая нехватка мощностей для хранения овощной продукции превышает 340 тыс. тонн.

Эксперты рынка оценивают объем реализации борщового набора – картофеля, капусты, лука, моркови и свеклы – организованными предприятиями и частными предпринимателями примерно в 2,5–2,7 млн тонн, тогда как существующие овощехранилища не обеспечивают полного хранения этих объемов.

Министерство экономики предлагает внести изменения в постановление №738 от 2022 года, предусматривающие предоставление грантов на строительство овощехранилищ. Гранты будут покрывать расходы на материалы, оборудование и строительные работы. Планируется, что новые овощехранилища будут иметь емкость от 3000 тонн одновременного хранения овощей и создавать не менее 12 новых рабочих мест; при мощностях более 6000 тонн – не менее 16 рабочих мест.

По расчетам министерства, потенциально подать заявки на получение грантов могут около 2551 компаний или предпринимателей.

В начале прошлого года в Комитете по вопросам аграрной и земельной политики заявили, что строительство десятков современных хранилищ для овощей откроет возможность Украине стать независимой от импорта продукции, особенно весной.