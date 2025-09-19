Кабмін розглядає програму грантів для овочесховищ на 200 млн грн щороку

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства пропонує розширити програму грантів для розвитку бізнесу, виділяючи щорічно 200 млн грн на будівництво овочесховищ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на проєкт постанови уряду.

Програма грантів для ово чесховищ

За оцінками відомства, на початок 2025 року значна частина потужностей овочесховищ була знищена або пошкоджена, а також частково перебуває на тимчасово окупованих територіях, що зменшує загальну доступну ємність майже на 250 тис. тонн. При цьому загальна нестача потужностей для належного зберігання овочевої продукції перевищує 340 тис. тонн.

Експерти ринку оцінюють обсяг реалізації борщового набору – картоплі, капусти, цибулі, моркви та буряка – організованими підприємствами та приватними підприємцями приблизно в 2,5–2,7 млн тонн, тоді як існуючі овочесховища не забезпечують повного зберігання цих обсягів.

Міністерство економіки пропонує внести зміни до постанови №738 від 2022 року, які передбачають надання грантів на будівництво овочесховищ. Гранти покриватимуть витрати на матеріали, обладнання та будівельні роботи. Планується, що нові овочесховища матимуть місткість від 3000 тонн одночасного зберігання овочів і створюватимуть не менше 12 нових робочих місць; у разі потужностей понад 6000 тонн – не менше 16 робочих місць.

За розрахунками міністерства, потенційно подати заявки на отримання грантів можуть близько 2551 компанії або підприємця.

На початку минулого року в Комітеті з питань аграрної та земельної політики заявили, що будівництво десятків сучасних сховищ для овочів відкриє можливість для України стати незалежною від імпорту продукції, особливо навесні.