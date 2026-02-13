Запланована подія 2

Кабмин утвердил механизм приобретения спецстатуса для ветеранского бизнеса: как получить

мужчина, ПК
Правительство утвердило механизм приобретения спецстатуса для ветеранского бизнеса. / Freepik

11 февраля правительство утвердило порядок предоставления статуса субъекта ветеранского предпринимательства. Новый механизм позволяет ветеранам официально подтвердить статус своего бизнеса для получения доступа к государственным программам финансовой поддержки, льготным кредитам и грантам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

Возможности статуса

Официальное признание бизнеса ветеранским дает предпринимателям следующие преимущества:

  • доступ к специализированным программам финансовой поддержки и государственным грантам;
  • льготные механизмы кредитования и другие инструменты развития собственного дела;
  • приоритетное рассмотрение заявок органами власти и донорскими организациями;
  • упрощение участия в местных и государственных бизнес инициативах.

Как отмечают разработчики документа, статус субъекта ветеранского предпринимательства - это "не только юридический механизм поддержки, но и реальный инструмент усиления экономической состоятельности ветеранов и ветеранок".

Кто может оформить статус?

Согласно утвержденному порядку, получить специальный статус могут:

  • ветераны и ветеранки, зарегистрированные как физические лица-предприниматели (ФЛП);
  • самозанятые лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (нотариусы, адвокаты, частные исполнители, арбитражные управляющие) и состоят на налоговом учете как самозанятые лица;
  • юридические лица частного права, учредителями или конечными бенефициарами которых являются ветераны или ветеранки войны.

"Отныне ветераны и ветеранки получат четкий и прозрачный механизм оформления специального статуса своего бизнеса", - отмечают в профильном министерстве.

Процедура получения

Для получения статуса необходимо подать заявление в Министерство по делам ветеранов. В настоящее время ведомство готовит подробный алгоритм подачи документов, о котором будет сообщено дополнительно. Введение этого механизма является частью государственной политики интеграции защитников в гражданскую жизнь через стимулирование экономической самостоятельности.

Напомним, в 2026 году Кабмин вводит комплексную программу "Ветеран.Работа", расширяет компенсацию аренды жилья и создает специальный статус для ветеранского предпринимательства, чтобы помочь бывшим защитникам и защитникам интегрироваться в гражданскую жизнь.

Автор:
Татьяна Ковальчук