Кабмін затвердив механізм набуття спецстатусу для ветеранського бізнесу: як отримати

11 лютого уряд затвердив порядок надання статусу суб’єкта ветеранського підприємництва. Новий механізм дозволяє ветеранам офіційно підтвердити статус свого бізнесу для отримання доступу до державних програм фінансової підтримки, пільгових кредитів та грантів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

Можливості статусу

Офіційне визнання бізнесу ветеранським надає підприємцям наступні переваги:

доступ до спеціалізованих програм фінансової підтримки та державних грантів;

пільгові механізми кредитування та інші інструменти розвитку власної справи;

пріоритетний розгляд заявок органами влади та донорськими організаціями;

спрощення участі у місцевих та державних бізнес-ініціативах.

Як зазначають розробники документа,статус суб'єкта ветеранського підприємництва — це "не лише юридичний механізм підтримки, а й реальний інструмент посилення економічної спроможності ветеранів і ветеранoк".

Хто може оформити статус?

Відповідно до затвердженого порядку, отримати спеціальний статус можуть:

ветерани та ветеранки, зареєстровані як фізичні особи-підприємці (ФОП);

самозайняті особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність (нотаріуси, адвокати, приватні виконавці, арбітражні керуючі) та перебувають на податковому обліку як самозайняті особи;



юридичні особи приватного права, засновниками або кінцевими бенефіціарами яких є ветерани чи ветеранки війни.

"Відтепер ветерани й ветеранки отримають чіткий та прозорий механізм оформлення спеціального статусу свого бізнесу", — наголошують у профільному міністерстві.

Процедура отримання

Для набуття статусу необхідно подати заяву до Міністерства у справах ветеранів. Наразі відомство готує детальний алгоритм подання документів, про який буде повідомлено додатково. Запровадження цього механізму є частиною державної політики щодо інтеграції захисників у цивільне життя через стимулювання економічної самостійності.

Нагадаємо, у 2026 році Кабмін запроваджує комплексну програму "Ветеран.Робота", розширює компенсацію оренди житла та створює спеціальний статус для ветеранського підприємництва, щоб допомогти колишнім захисникам і захисницям інтегруватися в цивільне життя.