Кабмин уволил главу Администрации судоходства: кто стал временным главой

Кабмин
Кабмин уволил главу Администрации судоходства

Кабинет министров Украины принял решение об увольнении главы Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.

Как пишет Delo.ua, соответствующее распоряжение от 6 февраля 2026 года опубликовано на Правительственном портале.

Детали увольнения

Согласно распоряжению №130-р, должность главы службы покинул Николай Кравчук. В документе указано, что увольнение произошло по соглашению сторон.

Кравчук возглавлял Государственную службу морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины на протяжении последнего года.

В феврале 2025-го Кабмин назначил его временным исполняющим обязанности, а в июле того же года официально утвердил в должности главы Администрации судоходства.

Назначение и.о руководителя

В тот же день правительство издало распоряжение №131-р, которым определило временного преемника.

Исполнение обязанностей главы Администрации судоходства возложено на Юрия Кононенко, который до этого занимал должность первого заместителя главы указанной службы.

Напомним, 22 января Кабмин уволил сразу пять заместителей министра обороны. Согласно решению правительства, от обязанностей освобождены заместители главы ведомства: Анатолий Клочко, Александр Козенко, Николай Шевцов, Владимир Заверуха и Анна Гвоздяр.

Автор:
Татьяна Бессараб