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Украина предложила новые меры безопасности для судоходства на Дунае
Украина инициировала обновление мер по охране судоходства на Дунае и предложила сделать их обязательными для всех стран-членов Дунайской Комиссии. Соответствующую инициативу украинская делегация представила 12 марта 2025 г. на совещании экспертов в штаб-квартире Дунайской Комиссии в Будапеште.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
Заместитель Министра развития общин и территорий Украины Андрей Кашуба отметил важность усиления мер безопасности в условиях постоянных атак России на украинскую портовую инфраструктуру.
За время полномасштабного вторжения было атаковано 31 гражданское судно, уничтожено 382 объекта портовой инфраструктуры, а число погибших и раненых гражданских лиц превысило 97.
На встрече украинская сторона обратила внимание на низкий уровень действующих норм безопасности на Дунае. Опрос судоводетелей показал, что у большинства судов нет надлежащих документов, таких как План охраны судна и Международное свидетельство по охране судна.
Также обнаружено, что часто отсутствуют специально назначенные ответственные лица по охране на борту, а экипажи не проходят должной учебы.
Чтобы исправить ситуацию, Украина предложила принять обновленную редакцию документа "Основные положения по обеспечению безопасности судоходства на Дунае". Он будет содержать четкие требования к портам и судам, усилит контроль за их соблюдением и учтет опыт украинских портов, работающих в условиях военной угрозы.
Украинская сторона призвала международных партнеров поддержать инициативу по повышению безопасности судоходства в регионе.
Добавим, что в 2024 году украинские порты обработали более 97 млн. тонн грузов, из которых 60 млн. тонн составила зерновая продукция.
Напомним, в 2023 году грузооборот через порты Дуная достиг рекордных показателей – более 29 миллионов тонн, что почти в 6 раз больше по сравнению с довоенным периодом. В начале марта сообщалось, что с начала 2024 года через дунайские порты было экспортировано уже 3,7 миллиона тонн грузов, из них 2,5 миллиона тонн – зерновые культуры и растительное масло.