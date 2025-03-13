Україна запропонувала нові заходи безпеки для судноплавства на Дунаї

Україна ініціювала оновлення заходів з охорони судноплавства на Дунаї та запропонувала зробити їх обов’язковими для всіх країн-членів Дунайської Комісії. Відповідну ініціативу українська делегація представила 12 березня 2025 року на нараді експертів у штаб-квартирі Дунайської Комісії в Будапешті.

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Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Заступник Міністра розвитку громад та територій України Андрій Кашуба наголосив на важливості посилення заходів безпеки в умовах постійних атак Росії на українську портову інфраструктуру.

За час повномасштабного вторгнення було атаковано 31 цивільне судно, знищено 382 об’єкти портової інфраструктури, а кількість загиблих і поранених цивільних осіб перевищила 97.

На зустрічі українська сторона звернула увагу на низький рівень виконання чинних норм безпеки на Дунаї. Опитування судноводіїв показало, що більшість суден не мають належних документів, таких як План охорони судна та Міжнародне свідоцтво з охорони судна.

Також виявлено, що часто відсутні спеціально призначені відповідальні особи з охорони на борту, а екіпажі не проходять належного навчання.

Щоб виправити ситуацію, Україна запропонувала ухвалити оновлену редакцію документа "Основні положення із забезпечення безпеки судноплавства на Дунаї". Він міститиме чіткі вимоги до портів і суден, посилить контроль за їх дотриманням та врахує досвід українських портів, що працюють в умовах воєнної загрози.

Українська сторона закликала міжнародних партнерів підтримати ініціативу для підвищення безпеки судноплавства в регіоні.

Додамо, що у 2024 році українські порти обробили понад 97 млн тонн вантажів, з яких 60 млн тонн склала зернова продукція.

Нагадаємо, у 2023 році вантажообіг через порти Дунаю сягнув рекордних показників – понад 29 мільйонів тонн, що майже в 6 разів більше порівняно з довоєнним періодом. На початку березня повідомлялося, що з початку 2024 року через дунайські порти було експортовано вже 3,7 мільйона тонн вантажів, з них 2,5 мільйона тонн – зернові культури та олія.