Кабмін звільнив голову Адміністрації судноплавства: хто став тимчасовим очільником

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про звільнення голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

Як пише Delo.ua, відповідне розпорядження від 6 лютого 2026 року опубліковано на Урядовому порталі.

Деталі звільнення

Згідно з розпорядженням №130-р, посаду голови служби залишив Микола Кравчук. У документі зазначено, що звільнення відбулося за угодою сторін.

Кравчук очолював Державну службу морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України протягом останнього року.

У лютому 2025-го Кабмін призначив його тимчасовим виконувачем обов'язків, а в липні того ж року офіційно затвердив на посаді голови Адміністрації судноплавства.

Призначення в.о. керівника

Того ж дня уряд видав розпорядження №131-р, яким визначив тимчасового наступника.

Виконання обов’язків голови Адміністрації судноплавства покладено на Юрія Кононенка, який до цього обіймав посаду першого заступника голови зазначеної служби.

Нагадаємо, 22 січня Кабмін звільнив одразу п'ятьох заступників міністра оборони. Згідно з рішенням уряду, від обов'язків звільнено заступників очільника відомства: Анатолія Клочка, Олександра Козенка, Миколи Шевцова, Володимира Заверухи та Ганни Гвоздяр.