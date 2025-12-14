Кабмин запустил экспериментальный проект по автоматическому взятию на военный учет

Кабинет Министров Украины принял постановление о запуске экспериментального проекта по автоматическому взятию на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минобороны.

Целью решения является уменьшение бюрократической нагрузки и упрощение процедур как для граждан, так и для территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

В рамках проекта часть граждан будет относиться на военный учет автоматически – без личных обращений, очередей и предоставления дополнительных справок.

В частности, автоматическое взятие на учет предусмотрено для:

мужчин, не вставших на военный учет в 17 лет — они будут автоматически получать статус призывника с момента достижения 18-летнего возраста;

мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, - при оформлении или обмене паспортных документов в подразделениях Государственной миграционной службы. В этом случае посещение ТЦК и СП или прохождение военно-врачебной комиссии не потребуется.

Как пояснила заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию Оксана Ферчук, для реализации проекта налажен обмен данными между Министерством обороны, Государственной миграционной службой, Единым государственным демографическим реестром и реестром актов гражданского состояния.

"Человеку больше не нужно бегать по кабинетам и стоять в очередях, чтобы выполнить свой долг. Система сделает это автоматически, потому что уже имеет все необходимые данные", - отметила она.

Напомним, несколько дней назад правительство обновило порядок оформления военно -учетных документов. Теперь они создаются исключительно в электронном формате

Кроме того, Кабмин принял решение о цифровизации процесса предоставления отсрочок. Большинство отсрочок теперь можно оформить в "Резерв+" или обратиться в ЦНАПы. Новый порядок оформления и продления отсрочок заработал с 1 ноября 2025 года.