Как ИИ уменьшает ошибки и нагрузки на команды "Укрпочты"

искусственный интеллект
Искусственный интеллект в финансовых процессах: кейс Укрпочты от IT-Enterprise / Freepik

IT-Enterprise продолжает развивать собственную AI-экосистему, создав 81 новое решение в версии 2026. Для "Укрпочты" внедрение AI стало примером практического применения технологий в финансовых процессах – с измеряемым эффектом в скорости, точности и уменьшении нагрузки на команды.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе IT-компании.

Как "Укрпочта" масштабирует ИИ от IT-Enterprise

Решение стало ответом на значительный поток входящей документации, ранее нуждавшейся в значительных человеческих ресурсах. По оценкам компании, время обработки рутинных документов сократилось на 60–80%. Внутри команды цифровой помощник даже получил имя - Марк, отсылающий к символу почты - марки, а также один из самых популярных современных имен в Украине.

Как отмечает директор департамента закупок АО "Укрпочта" Дмитрий Дидык, ранее финансовая команда вынуждена была вручную прорабатывать сотни документов от поставщиков, что создавало значительную нагрузку, особенно в периоды закрытия отчетности. Сейчас система автоматически сверяет данные по договорам и спецификациям, а специалисты сосредотачиваются только в случаях с разногласиями. Это не только экономит время, но повышает уровень контроля и прозрачности процессов.

Наибольшим вызовом в реализации проекта стало не распознавание текста, а разнообразие форматов документов. Поставщики представляют их в разных структурах и с разными формулировками, даже когда речь идет о одинаковых услугах. Именно поэтому AI-агент не просто считывает информацию, а анализирует ее, сверяет с условиями договоров и передает на дополнительную проверку только те документы, где обнаружены несоответствия.

Параллельно "Укрпочта" обновила внутренние процессы, адаптировав их для работы с новым инструментом. Это позволило избежать дублирования сделок и обеспечить корректное взаимодействие между первичными документами, договорами и ERP-системой.

"Для "Укрпочты" этот кейс стал примером того, как ИИ может работать не как эксперимент, а как практический инструмент в ежедневных финансовых процессах - с измеряемым эффектом в скорости, точности и нагрузке на команды", - говорится в сообщении.

Справка

IT-Enterprise -   украинская продуктовая IT-компания с более чем 35-летним опытом, сопровождающая цифровую трансформацию крупных предприятий реального сектора. Среди клиентов – "Укрпочта", ДТЭК, Interpipe, Ferrexpo, "Нибулон", "Укрнефть", "Укрзализныця" и другие.

"Укрпочта" -   национальный оператор почтовой связи Украины, предоставляющий почтовые, логистические, финансовые и торговые услуги частным и корпоративным клиентам.

Напомним, Национальный банк инициировал открытую дискуссию по поводу этического и ответственного использования искусственного интеллекта в финансовом секторе.

Автор:
Ольга Опенько