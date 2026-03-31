Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,04

EUR

50,31

--0,17

Готівковий курс:

USD

43,90

43,77

EUR

50,75

50,50

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Як ШІ зменшує помилки та навантаження на команди "Укрпошти"

штучний інтелект
Штучний інтелект у фінансових процесах: кейс Укрпошти від IT-Enterprise / Freepik

IT-Enterprise продовжує розвивати власну AI-екосистему, створивши 81 нове рішення у версії 2026. Для “Укрпошти” впровадження AI стало прикладом практичного застосування технологій у фінансових процесах - із вимірюваним ефектом у швидкості, точності та зменшенні навантаження на команди.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в пресрелізі IT-компанії.

Як "Укрпошта" масштабує ШІ від IT-Enterprise

Рішення стало відповіддю на значний потік вхідної документації, яка раніше потребувала значних людських ресурсів. За оцінками компанії, час обробки рутинних документів скоротився на 60–80%. Усередині команди цифровий помічник навіть отримав ім’я - Марко, що відсилає до символу пошти - марки, а також є одним із найпопулярніших сучасних імен в Україні.

Як зазначає директор департаменту закупівель АТ "Укрпошта" Дмитро Дідик, раніше фінансова команда змушена була вручну опрацьовувати сотні документів від постачальників, що створювало значне навантаження, особливо в періоди закриття звітності. Наразі система автоматично звіряє дані з договорами та специфікаціями, а фахівці зосереджуються лише на випадках із розбіжностями. Це не лише економить час, а й підвищує рівень контролю та прозорості процесів.

Найбільшим викликом у реалізації проєкту стало не розпізнавання тексту, а різноманіття форматів документів. Постачальники подають їх у різних структурах і з різними формулюваннями, навіть коли йдеться про однакові послуги. Саме тому AI-агент не просто зчитує інформацію, а аналізує її, звіряє з умовами договорів і передає на додаткову перевірку лише ті документи, де виявлено невідповідності.

Паралельно "Укрпошта" оновила внутрішні процеси, адаптувавши їх до роботи з новим інструментом. Це дозволило уникнути дублювання операцій і забезпечити коректну взаємодію між первинними документами, договорами та ERP-системою.

"Для "Укрпошти" цей кейс став прикладом того, як ШІ може працювати не як експеримент, а як практичний інструмент у щоденних фінансових процесах — із вимірюваним ефектом у швидкості, точності та навантаженні на команди", - йдеться в повідомленні.

Довідка

IT-Enterprise - українська продуктова IT-компанія з понад 35-річним досвідом, яка супроводжує цифрову трансформацію великих підприємств реального сектору. Серед клієнтів - "Укрпошта", ДТЕК, Interpipe, Ferrexpo, "Нібулон", "Укрнафта", "Укрзалізниця" та інші.

"Укрпошта" -  національний оператор поштового зв’язку України, який надає поштові, логістичні, фінансові та торговельні послуги приватним і корпоративним клієнтам.

Нагадаємо, Національний банк ініціював відкриту дискусію щодо етичного та відповідального використання штучного інтелекту у фінансовому секторі.

Автор:
Ольга Опенько