Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,22

+0,15

EUR

49,65

+0,10

Наличный курс:

USD

42,40

42,27

EUR

50,08

49,90

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Как не потерять средства: в НКЦБФР назвали пять ключевых признаков финансовой пирамиды

гривны
В НКЦБФР назвали ключевые признаки финансовой пирамиды. / Shutterstock

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) утвердила постановление "Об определении и обнародовании ориентировочного неисчерпаемого перечня признаков создания, функционирования и/или продвижения финансовой пирамиды". Эти правила основываются на европейских стандартах защиты потребителей и помогут гражданам не потерять свои сбережения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Ее целью является предоставить четкие ориентиры для выявления финансовых пирамид для защиты инвесторов и потребителей от мошеннических схем и недобросовестной практики на рынках капитала.

Определены 5 признаков создания, функционирования и продвижения финансовой пирамиды:

  1. Вводный платеж. Обязательным условием присоединения или участия является вклад в форме средств, виртуальных активов или других платежных средств, который может оформляться как "инвестиция" или приобретение продукта без реальной экономической ценности.
  2. Вознаграждение за факт участия. Обещается вознаграждение в форме средств, виртуальных активов или других платежных средств не за реальную деятельность, а за факт участия или внесения средств в проект (схему).
  3. Источник вознаграждений – вступительные взносы новых участников. Выплаты уже привлеченным участникам осуществляются преимущественно денежными средствами, внесенными новыми участниками.
  4. Отсутствие настоящей деятельности. Вознаграждения не формируются за счет реальных продаж товаров или предоставления услуг в пределах хозяйственной деятельности.
  5. Связь между вкладами новых участников и вознаграждениями уже привлеченных. Выплаты участникам зависят от привлечения новых участников и производятся не по прибыли реального бизнеса, а за счет их взносов.

Как отметили в НКЦБФР, признаки разработаны в соответствии с Директивой Европейского Парламента и Совета 2005/29/ЕС от 11 мая 2005 года относительно недобросовестной коммерческой практики между предприятиями и потребителями на внутреннем рынке.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку призывает граждан быть осмотрительными, проверять информацию об инвестиционных предложениях и пользоваться только проверенными источниками.

Напомним, 22 декабря Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще два кейса.

Автор:
Татьяна Ковальчук