Как не потерять средства: в НКЦБФР назвали пять ключевых признаков финансовой пирамиды

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) утвердила постановление "Об определении и обнародовании ориентировочного неисчерпаемого перечня признаков создания, функционирования и/или продвижения финансовой пирамиды". Эти правила основываются на европейских стандартах защиты потребителей и помогут гражданам не потерять свои сбережения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Ее целью является предоставить четкие ориентиры для выявления финансовых пирамид для защиты инвесторов и потребителей от мошеннических схем и недобросовестной практики на рынках капитала.

Определены 5 признаков создания, функционирования и продвижения финансовой пирамиды:

Вводный платеж. Обязательным условием присоединения или участия является вклад в форме средств, виртуальных активов или других платежных средств, который может оформляться как "инвестиция" или приобретение продукта без реальной экономической ценности. Вознаграждение за факт участия. Обещается вознаграждение в форме средств, виртуальных активов или других платежных средств не за реальную деятельность, а за факт участия или внесения средств в проект (схему). Источник вознаграждений – вступительные взносы новых участников. Выплаты уже привлеченным участникам осуществляются преимущественно денежными средствами, внесенными новыми участниками. Отсутствие настоящей деятельности. Вознаграждения не формируются за счет реальных продаж товаров или предоставления услуг в пределах хозяйственной деятельности. Связь между вкладами новых участников и вознаграждениями уже привлеченных. Выплаты участникам зависят от привлечения новых участников и производятся не по прибыли реального бизнеса, а за счет их взносов.

Как отметили в НКЦБФР, признаки разработаны в соответствии с Директивой Европейского Парламента и Совета 2005/29/ЕС от 11 мая 2005 года относительно недобросовестной коммерческой практики между предприятиями и потребителями на внутреннем рынке.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку призывает граждан быть осмотрительными, проверять информацию об инвестиционных предложениях и пользоваться только проверенными источниками.

Напомним, 22 декабря Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще два кейса.