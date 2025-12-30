Запланована подія 2

Як не втратити кошти: в НКЦПФР назвали п’ять ключових ознак фінансової піраміди

гривні
В НКЦПФР назвали ключові ознакт фінансової піраміди / Shutterstock

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила постанову "Про визначення та оприлюднення орієнтовного невичерпного переліку ознак створення, функціонування та/або просування фінансової піраміди". Ці правила базуються на європейських стандартах захисту споживачів і допоможуть громадянам не втратити свої заощадження.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Її метою є надати чіткі орієнтири для виявлення фінансових пірамід, щоб захистити інвесторів і споживачів від шахрайських схем та недобросовісної практики на ринках капіталу.

Визначено 5 ознак створення, функціонування та просування фінансової піраміди:

  1. Вступний платіж. Обов’язковою умовою приєднання чи участі є внесок у формі коштів, віртуальних активів або інших платіжних засобів, який може оформлюватися як "інвестиція" або як придбання продукту без реальної економічної цінності. 
  2. Винагорода за факт участі. Обіцяється винагорода у формі коштів, віртуальних активів або інших платіжних засобів не за реальну діяльність, а за сам факт участі або внесення коштів у проєкт (схему). 
  3. Джерело винагород — вступні внески нових учасників. Виплати вже залученим учасникам здійснюються переважно коштами, які внесли нові учасники. 
  4. Відсутність реальної діяльності. Винагороди не формуються за рахунок реальних продажів товарів або надання послуг у межах господарської діяльності. 
  5. Зв’язок між внесками нових учасників та винагородами для вже залучених. Виплати учасникам залежать від залучення нових учасників і здійснюються не з прибутку реального бізнесу, а коштом їхніх внесків.

Як зазначили в НКЦПФР, ознаки розроблено відповідно до Директиви Європейського Парламенту та Ради 2005/29/ЄС від 11 травня 2005 року щодо недобросовісної комерційної практики між підприємствами та споживачами на внутрішньому ринку.

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку закликає громадян бути обачними, перевіряти інформацію про інвестиційні пропозиції та користуватися лише перевіреними джерелами.

Нагадаємо, 22 грудня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще два кейси.

Автор:
Тетяна Ковальчук