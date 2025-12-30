- Категорія
Як не втратити кошти: в НКЦПФР назвали п’ять ключових ознак фінансової піраміди
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила постанову "Про визначення та оприлюднення орієнтовного невичерпного переліку ознак створення, функціонування та/або просування фінансової піраміди". Ці правила базуються на європейських стандартах захисту споживачів і допоможуть громадянам не втратити свої заощадження.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
Її метою є надати чіткі орієнтири для виявлення фінансових пірамід, щоб захистити інвесторів і споживачів від шахрайських схем та недобросовісної практики на ринках капіталу.
Визначено 5 ознак створення, функціонування та просування фінансової піраміди:
- Вступний платіж. Обов’язковою умовою приєднання чи участі є внесок у формі коштів, віртуальних активів або інших платіжних засобів, який може оформлюватися як "інвестиція" або як придбання продукту без реальної економічної цінності.
- Винагорода за факт участі. Обіцяється винагорода у формі коштів, віртуальних активів або інших платіжних засобів не за реальну діяльність, а за сам факт участі або внесення коштів у проєкт (схему).
- Джерело винагород — вступні внески нових учасників. Виплати вже залученим учасникам здійснюються переважно коштами, які внесли нові учасники.
- Відсутність реальної діяльності. Винагороди не формуються за рахунок реальних продажів товарів або надання послуг у межах господарської діяльності.
- Зв’язок між внесками нових учасників та винагородами для вже залучених. Виплати учасникам залежать від залучення нових учасників і здійснюються не з прибутку реального бізнесу, а коштом їхніх внесків.
Як зазначили в НКЦПФР, ознаки розроблено відповідно до Директиви Європейського Парламенту та Ради 2005/29/ЄС від 11 травня 2005 року щодо недобросовісної комерційної практики між підприємствами та споживачами на внутрішньому ринку.
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку закликає громадян бути обачними, перевіряти інформацію про інвестиційні пропозиції та користуватися лише перевіреними джерелами.
Нагадаємо, 22 грудня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще два кейси.