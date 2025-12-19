Готівка має працювати: в НКЦПФР пояснили важливість прийняття законопроєкту про особові інвестрахунки

Україна готується до запуску нового фінансового інструменту — особових інвестиційних рахунків (ОІР). Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов презентував законопроєкт, який має на меті залучити в економіку кошти, що зараз лежать "мертвим вантажем" у готівці чи на поточних рахунках.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Концепцію законопроєкту №14296 розроблено Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку спільно з народними депутатами, зокрема Тарасом Тарасенком.

"Аналіз джерел інвестування свідчить, що Україна характеризується недостатнім рівнем залучення внутрішніх заощаджень фізичних осіб в економіку країни. У якості зовнішнього інструменту збереження коштів фізичні особи та приватні домогосподарства здебільшого обирають поточні або депозитні рахунки в банках, що не створює довгострокового інвестиційного ресурсу для розвитку національної економіки", — йдеться у пояснювальній записці до документу.

Як зауважили в НКЦПФР, прийняття документу стане стратегічним кроком для перетворення України на країну інвесторів, де кожен громадянин може безпечно та вигідно підтримувати національну економіку.

Головна вигода ОІР

Основна ідея запуску особових інвестиційних рахунків — заохотити людей до довгострокових заощаджень. Механізм дуже схожий на інвестиції в ОВДП, але розрахований на ширше коло активів:

якщо ви тримаєте кошти на рахунку 5 років — увесь отриманий прибуток звільняється від оподаткування. Вам не потрібно вказувати ці гроші в декларації;

якщо ви знімаєте гроші раніше — податки доведеться сплатити у повному обсязі.

Це робить ОІР ідеальним інструментом для створення "фінансової подушки" або накопичення на великі покупки в майбутньому.

Чому це важливо?

За статистикою, українці зберігають близько трильйона гривень поза реальною економікою:

59% громадян тримають готівку вдома;

21% зберігають кошти на поточних рахунках; значна частина коштів вкладена у валюту, що не створює податкового ефекту.

Запуск ОІР дозволить спрямувати ці ресурси на розвиток українських компаній, створення робочих місць та зміцнення гривні.

"Тож запускаючи особові інвестрахунки ми зможемо збільшити податкову базу за рахунок грошей, які зараз взагалі не генерують надходжень. Їх залучення в економіку означає розвиток бізнесу, створення робочих місць і зростання економіки", — пояснив Магомедов.

Мінімізація бюрократії

Однією з найбільших переваг нової системи є мінімізація паперової роботи. З впровадженням ОІР ситуація зміниться для емітентів і інвесторів.

для людей — інвестиційні компанії автоматично візьмуть на себе весь облік та взаємодію з податковою;

для емітентів — звільнення від масового адміністрування податків.

Нагадаємо, у листопаді Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила оновлений проєкт рішення "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій".