Наличные деньги должны работать: в НКЦБФР объяснили важность принятия законопроекта об личных инвестсчетах

гривны
Украина готовится к запуску нового финансового инструмента / Depositphotos

Украина готовится к запуску нового финансового инструмента – лицевых инвестиционных счетов (ОИР). Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов презентовал законопроект, имеющий целью привлечь в экономику средства, которые сейчас лежат "мертвым грузом" наличными или на текущих счетах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Концепция законопроекта № 14296 разработана Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку совместно с народными депутатами, в частности Тарасом Тарасенко.

"Анализ источников инвестирования свидетельствует, что Украина характеризуется недостаточным уровнем привлечения внутренних сбережений физических лиц в экономика страны. В качестве из внешнего инструмента хранения средств физические лица и частные домохозяйства в основном выбирают текущие или депозитные счета в банках, что не создает долгосрочного инвестиционного ресурса для развития национальной экономики", говорится в пояснительной записке к документу.

Как отметили в НКЦБФР, принятие документа станет стратегическим шагом для превращения Украины в страну инвесторов, где каждый гражданин может безопасно и выгодно поддерживать национальную экономику.

Главная выгода ОИР

Основная идея запуска лицевых инвестиционных счетов — привлечь людей к долгосрочным сбережениям. Механизм очень похож на инвестиции в ОВГЗ, но рассчитан на более широкий круг активов:

  • если вы держите средства на счете 5 лет – вся полученная прибыль освобождается от налогообложения. Вам не нужно указывать эти деньги в декларации;
  • если вы снимаете деньги раньше – налоги придется уплатить в полном объеме.

Это делает ОИР идеальным инструментом для создания финансовой подушки или накопления на большие покупки в будущем.

Почему это важно?

По статистике, украинцы хранят около триллиона гривен вне реальной экономики:

  • 59% граждан держат наличные на дому;
  • 21% хранят денежные средства на текущих счетах; значительная часть средств вложена в валюту, что не создает налогового эффекта.

Запуск ОИР позволит направить эти ресурсы на развитие украинских компаний, создание рабочих мест и укрепление гривны.

"Итак, запуская личные инвестсчета мы сможем увеличить налоговую базу за счет денег, которые сейчас вообще не генерируют поступлений. Их привлечение в экономику означает развитие бизнеса, создание рабочих мест и рост экономики", — пояснил Магомедов.

Минимизация бюрократии

Одним из самых больших преимуществ новой системы является минимизация бумажной работы. С введением ОИР ситуация изменится для эмитентов и инвесторов.

  • для людей – инвестиционные компании автоматически возьмут на себя весь учет и взаимодействие с налоговой;
  • для эмитентов – освобождение от массового администрирования налогов.

Напомним, в ноябре Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила обновленный проект решения "О внесении изменений в Положение о порядке осуществления эмиссии акций, регистрации и отмене регистрации выпуска акций".

Автор:
Татьяна Ковальчук