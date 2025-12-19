- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Наличные деньги должны работать: в НКЦБФР объяснили важность принятия законопроекта об личных инвестсчетах
Украина готовится к запуску нового финансового инструмента – лицевых инвестиционных счетов (ОИР). Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов презентовал законопроект, имеющий целью привлечь в экономику средства, которые сейчас лежат "мертвым грузом" наличными или на текущих счетах.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Концепция законопроекта № 14296 разработана Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку совместно с народными депутатами, в частности Тарасом Тарасенко.
"Анализ источников инвестирования свидетельствует, что Украина характеризуется недостаточным уровнем привлечения внутренних сбережений физических лиц в экономика страны. В качестве из внешнего инструмента хранения средств физические лица и частные домохозяйства в основном выбирают текущие или депозитные счета в банках, что не создает долгосрочного инвестиционного ресурса для развития национальной экономики", — говорится в пояснительной записке к документу.
Как отметили в НКЦБФР, принятие документа станет стратегическим шагом для превращения Украины в страну инвесторов, где каждый гражданин может безопасно и выгодно поддерживать национальную экономику.
Главная выгода ОИР
Основная идея запуска лицевых инвестиционных счетов — привлечь людей к долгосрочным сбережениям. Механизм очень похож на инвестиции в ОВГЗ, но рассчитан на более широкий круг активов:
- если вы держите средства на счете 5 лет – вся полученная прибыль освобождается от налогообложения. Вам не нужно указывать эти деньги в декларации;
- если вы снимаете деньги раньше – налоги придется уплатить в полном объеме.
Это делает ОИР идеальным инструментом для создания финансовой подушки или накопления на большие покупки в будущем.
Почему это важно?
По статистике, украинцы хранят около триллиона гривен вне реальной экономики:
- 59% граждан держат наличные на дому;
- 21% хранят денежные средства на текущих счетах; значительная часть средств вложена в валюту, что не создает налогового эффекта.
Запуск ОИР позволит направить эти ресурсы на развитие украинских компаний, создание рабочих мест и укрепление гривны.
"Итак, запуская личные инвестсчета мы сможем увеличить налоговую базу за счет денег, которые сейчас вообще не генерируют поступлений. Их привлечение в экономику означает развитие бизнеса, создание рабочих мест и рост экономики", — пояснил Магомедов.
Минимизация бюрократии
Одним из самых больших преимуществ новой системы является минимизация бумажной работы. С введением ОИР ситуация изменится для эмитентов и инвесторов.
- для людей – инвестиционные компании автоматически возьмут на себя весь учет и взаимодействие с налоговой;
- для эмитентов – освобождение от массового администрирования налогов.
Напомним, в ноябре Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила обновленный проект решения "О внесении изменений в Положение о порядке осуществления эмиссии акций, регистрации и отмене регистрации выпуска акций".