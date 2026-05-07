Как с 1 сентября получить грант на собственное дело: сколько денег дают

С 1 сентября 2026 в Украине заработает обновленная программа "Власна справа". Правительство изменяет правила предоставления грантов для бизнеса: увеличиваются максимальные суммы финансирования, появляется бонусная система, а для части участников упраздняют обязательное создание рабочих мест.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает заместитель министра по цифровизации в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Александр Циборт.

По его словам, обновленная программа предусматривает два отдельных направления: для запуска бизнеса и для масштабирования уже существующих компаний.

Какие гранты можно получить

Для тех, кто только запускает собственное дело, будет действовать трек "Старт". В его пределах можно получить:

от 100 тыс. до 300 тыс. грн. базового гранта;

до 500 тыс. грн. с учетом бонусов.

При этом создание новых рабочих мест больше не станет обязательным условием.

Для действующего бизнеса предусмотрен трек "Масштаб". В этом случае предприниматели смогут получить:

от 500 тыс. до 1,5 млн. грн. базового гранта;

до 2,5 млн грн с бонусами.

Для роли нужно сделать не менее одного нового рабочего места.

Как увеличить сумму гранта

Программа предусматривает бонусную систему, позволяющую увеличить финансирование.

Дополнительно можно получить:

+5% - для молодежи в возрасте 18-25 лет;

+20% - для ветеранов, ВПЛ с опытом предпринимательства, плательщиков НДС или за создание двух рабочих мест;

+30% - для бизнеса в прифронтовых регионах или восстановление поврежденного оборудования;

+50% - для проектов в приоритетных секторах экономики.

Кто может подать заявку

Податься на грант могут:

физические лица старше 18 лет;

ФЛПы;

юридические лица частного права

Отдельные условия поддержки предусмотрены для ветеранов, участников боевых действий, людей с инвалидностью в результате войны и членов их семей.

Как получить грант

Подача заявки будет проходить через портал "Дия".

После этого:

Банк проверяет финансовую способность заявителя; Бизнес-проект проходит оценку по системе баллов; Государственный центр занятости принимает решение; При согласовании средства перечисляют в безналичной форме.

На что можно потратить деньги

Грантовые средства разрешается направить на:

оборудование;

транспорт;

ремонт или аренду помещений;

автоматизацию;

маркетинг;

строительство производственных объектов;

оформление прав интеллектуальной собственности

Напомним, что программа "Власна справа" является частью правительственного проекта "еРабота" и действует с 2022 года. За это время украинцы получили более 34 тысяч микрогрантов на запуск или развитие бизнеса на общую сумму около 9 млрд грн. Чаще средства направлялись на открытие производств, заведений питания, магазинов, агропроектов и сервисных компаний. Программа предусматривает безвозвратное финансирование при условии ведения деятельности и уплаты налогов, а подача заявок осуществляется через портал "Дия".