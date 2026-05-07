- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Как с 1 сентября получить грант на собственное дело: сколько денег дают
С 1 сентября 2026 в Украине заработает обновленная программа "Власна справа". Правительство изменяет правила предоставления грантов для бизнеса: увеличиваются максимальные суммы финансирования, появляется бонусная система, а для части участников упраздняют обязательное создание рабочих мест.
Как пишет Delo.ua , об этом сообщает заместитель министра по цифровизации в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Александр Циборт.
По его словам, обновленная программа предусматривает два отдельных направления: для запуска бизнеса и для масштабирования уже существующих компаний.
Какие гранты можно получить
Для тех, кто только запускает собственное дело, будет действовать трек "Старт". В его пределах можно получить:
- от 100 тыс. до 300 тыс. грн. базового гранта;
- до 500 тыс. грн. с учетом бонусов.
При этом создание новых рабочих мест больше не станет обязательным условием.
Для действующего бизнеса предусмотрен трек "Масштаб". В этом случае предприниматели смогут получить:
- от 500 тыс. до 1,5 млн. грн. базового гранта;
- до 2,5 млн грн с бонусами.
Для роли нужно сделать не менее одного нового рабочего места.
Как увеличить сумму гранта
Программа предусматривает бонусную систему, позволяющую увеличить финансирование.
Дополнительно можно получить:
- +5% - для молодежи в возрасте 18-25 лет;
- +20% - для ветеранов, ВПЛ с опытом предпринимательства, плательщиков НДС или за создание двух рабочих мест;
- +30% - для бизнеса в прифронтовых регионах или восстановление поврежденного оборудования;
- +50% - для проектов в приоритетных секторах экономики.
Бонусы могут скучать.
Кто может подать заявку
Податься на грант могут:
- физические лица старше 18 лет;
- ФЛПы;
- юридические лица частного права
Отдельные условия поддержки предусмотрены для ветеранов, участников боевых действий, людей с инвалидностью в результате войны и членов их семей.
Как получить грант
Подача заявки будет проходить через портал "Дия".
После этого:
- Банк проверяет финансовую способность заявителя;
- Бизнес-проект проходит оценку по системе баллов;
- Государственный центр занятости принимает решение;
- При согласовании средства перечисляют в безналичной форме.
На что можно потратить деньги
Грантовые средства разрешается направить на:
- оборудование;
- транспорт;
- ремонт или аренду помещений;
- автоматизацию;
- маркетинг;
- строительство производственных объектов;
- оформление прав интеллектуальной собственности
По данным Минэкономики, с 2022 года программа "Власна справа" уже выдала более 34 тысяч грантов на 9 млрд грн и помогла создать около 60 тысяч рабочих мест.
Напомним, что программа "Власна справа" является частью правительственного проекта "еРабота" и действует с 2022 года. За это время украинцы получили более 34 тысяч микрогрантов на запуск или развитие бизнеса на общую сумму около 9 млрд грн. Чаще средства направлялись на открытие производств, заведений питания, магазинов, агропроектов и сервисных компаний. Программа предусматривает безвозвратное финансирование при условии ведения деятельности и уплаты налогов, а подача заявок осуществляется через портал "Дия".