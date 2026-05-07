Як з 1 вересня отримати грант на власну справу: скільки грошей дають
З 1 вересня 2026 року в Україні запрацює оновлена програма "Власна справа". Уряд змінює правила надання грантів для бізнесу: збільшуються максимальні суми фінансування, з’являється бонусна система, а для частини учасників скасовують обов’язкове створення робочих місць.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє заступник міністра по цифровізації у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України Олександр Циборт.
За його словами, оновлена програма передбачає два окремі напрямки — для запуску бізнесу та для масштабування вже існуючих компаній.
Які гранти можна отримати
Для тих, хто лише запускає власну справу, діятиме трек "Старт". У його межах можна отримати:
- від 100 тис. до 300 тис. грн базового гранту;
- до 500 тис. грн з урахуванням бонусів.
При цьому створення нових робочих місць більше не буде обов’язковою умовою.
Для чинного бізнесу передбачений трек "Масштабування". У цьому випадку підприємці зможуть отримати:
- від 500 тис. до 1,5 млн грн базового гранту;
- до 2,5 млн грн з бонусами.
Для участі потрібно створити щонайменше одне нове робоче місце.
Як збільшити суму гранту
Програма передбачає бонусну систему, яка дозволяє збільшити фінансування.
Додатково можна отримати:
- +5% — для молоді віком 18–25 років;
- +20% — для ветеранів, ВПО з досвідом підприємництва, платників ПДВ або за створення двох робочих місць;
- +30% — для бізнесу у прифронтових регіонах або відновлення пошкодженого обладнання;
- +50% — для проєктів у пріоритетних секторах економіки.
Бонуси можуть сумуватися.
Хто може подати заявку
Податися на грант можуть:
- фізичні особи від 18 років;
- ФОПи;
- юридичні особи приватного права.
Окремі умови підтримки передбачені для ветеранів, учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх родин.
Як отримати грант
Подання заявки відбуватиметься через портал "Дія".
Після цього:
- Банк перевіряє фінансову спроможність заявника;
- Бізнес-проєкт проходить оцінювання за системою балів;
- Державний центр зайнятості ухвалює рішення;
- У разі погодження кошти перераховують у безготівковій формі.
На що можна витратити гроші
Грантові кошти дозволяється спрямувати на:
- обладнання;
- транспорт;
- ремонт або оренду приміщень;
- автоматизацію;
- маркетинг;
- будівництво виробничих об’єктів;
- оформлення прав інтелектуальної власності.
За даними Мінекономіки, із 2022 року програма "Власна справа" вже видала понад 34 тисячі грантів на 9 млрд грн та допомогла створити близько 60 тисяч робочих місць.
Нагадаємо, що програма "Власна справа" є частиною урядового проєкту «єРобота» і діє з 2022 року. За цей час українці отримали понад 34 тисячі мікрогрантів на запуск або розвиток бізнесу на загальну суму близько 9 млрд грн. Найчастіше кошти спрямовували на відкриття виробництв, закладів харчування, магазинів, агропроєктів та сервісних компаній. Програма передбачає безповоротне фінансування за умови ведення діяльності та сплати податків, а подання заявок відбувається через портал «Дія».