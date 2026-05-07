Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,85

--0,12

EUR

51,61

+0,22

Готівковий курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Як з 1 вересня отримати грант на власну справу: скільки грошей дають

"Власна Справа"
Оновлена програма “Власна справа” передбачає гранти до 2,5 млн грн і нову бонусну систему / Мінекономіки

З 1 вересня 2026 року в Україні запрацює оновлена програма "Власна справа". Уряд змінює правила надання грантів для бізнесу: збільшуються максимальні суми фінансування, з’являється бонусна система, а для частини учасників скасовують обов’язкове створення робочих місць.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє заступник міністра по цифровізації у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України Олександр Циборт. 

За його словами, оновлена програма передбачає два окремі напрямки — для запуску бізнесу та для масштабування вже існуючих компаній.

Які гранти можна отримати

Для тих, хто лише запускає власну справу, діятиме трек "Старт". У його межах можна отримати:

  • від 100 тис. до 300 тис. грн базового гранту;
  • до 500 тис. грн з урахуванням бонусів.

При цьому створення нових робочих місць більше не буде обов’язковою умовою.

Для чинного бізнесу передбачений трек "Масштабування". У цьому випадку підприємці зможуть отримати:

  • від 500 тис. до 1,5 млн грн базового гранту;
  • до 2,5 млн грн з бонусами.

Для участі потрібно створити щонайменше одне нове робоче місце.

Як збільшити суму гранту

Програма передбачає бонусну систему, яка дозволяє збільшити фінансування.

Додатково можна отримати:

  • +5% — для молоді віком 18–25 років;
  • +20% — для ветеранів, ВПО з досвідом підприємництва, платників ПДВ або за створення двох робочих місць;
  • +30% — для бізнесу у прифронтових регіонах або відновлення пошкодженого обладнання;
  • +50% — для проєктів у пріоритетних секторах економіки.

Бонуси можуть сумуватися.

Хто може подати заявку

Податися на грант можуть:

  • фізичні особи від 18 років;
  • ФОПи;
  • юридичні особи приватного права.

Окремі умови підтримки передбачені для ветеранів, учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх родин.

Як отримати грант

Подання заявки відбуватиметься через портал "Дія".

Після цього:

  1. Банк перевіряє фінансову спроможність заявника;
  2. Бізнес-проєкт проходить оцінювання за системою балів;
  3. Державний центр зайнятості ухвалює рішення;
  4. У разі погодження кошти перераховують у безготівковій формі.

На що можна витратити гроші

Грантові кошти дозволяється спрямувати на:

  • обладнання;
  • транспорт;
  • ремонт або оренду приміщень;
  • автоматизацію;
  • маркетинг;
  • будівництво виробничих об’єктів;
  • оформлення прав інтелектуальної власності.

За даними Мінекономіки, із 2022 року програма "Власна справа" вже видала понад 34 тисячі грантів на 9 млрд грн та допомогла створити близько 60 тисяч робочих місць.

Нагадаємо, що програма "Власна справа" є частиною урядового проєкту «єРобота» і діє з 2022 року. За цей час українці отримали понад 34 тисячі мікрогрантів на запуск або розвиток бізнесу на загальну суму близько 9 млрд грн. Найчастіше кошти спрямовували на відкриття виробництв, закладів харчування, магазинів, агропроєктів та сервісних компаній. Програма передбачає безповоротне фінансування за умови ведення діяльності та сплати податків, а подання заявок відбувається через портал «Дія». 

Автор:
Лариса Крупко