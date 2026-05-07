Як з 1 вересня отримати грант на власну справу: скільки грошей дають

З 1 вересня 2026 року в Україні запрацює оновлена програма "Власна справа". Уряд змінює правила надання грантів для бізнесу: збільшуються максимальні суми фінансування, з’являється бонусна система, а для частини учасників скасовують обов’язкове створення робочих місць.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє заступник міністра по цифровізації у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України Олександр Циборт.

За його словами, оновлена програма передбачає два окремі напрямки — для запуску бізнесу та для масштабування вже існуючих компаній.

Які гранти можна отримати

Для тих, хто лише запускає власну справу, діятиме трек "Старт". У його межах можна отримати:

від 100 тис. до 300 тис. грн базового гранту;

до 500 тис. грн з урахуванням бонусів.

При цьому створення нових робочих місць більше не буде обов’язковою умовою.

Для чинного бізнесу передбачений трек "Масштабування". У цьому випадку підприємці зможуть отримати:

від 500 тис. до 1,5 млн грн базового гранту;

до 2,5 млн грн з бонусами.

Для участі потрібно створити щонайменше одне нове робоче місце.

Як збільшити суму гранту

Програма передбачає бонусну систему, яка дозволяє збільшити фінансування.

Додатково можна отримати:

+5% — для молоді віком 18–25 років;

+20% — для ветеранів, ВПО з досвідом підприємництва, платників ПДВ або за створення двох робочих місць;

+30% — для бізнесу у прифронтових регіонах або відновлення пошкодженого обладнання;

+50% — для проєктів у пріоритетних секторах економіки.

Бонуси можуть сумуватися.

Хто може подати заявку

Податися на грант можуть:

фізичні особи від 18 років;

ФОПи;

юридичні особи приватного права.

Окремі умови підтримки передбачені для ветеранів, учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх родин.

Як отримати грант

Подання заявки відбуватиметься через портал "Дія".

Після цього:

Банк перевіряє фінансову спроможність заявника; Бізнес-проєкт проходить оцінювання за системою балів; Державний центр зайнятості ухвалює рішення; У разі погодження кошти перераховують у безготівковій формі.

На що можна витратити гроші

Грантові кошти дозволяється спрямувати на:

обладнання;

транспорт;

ремонт або оренду приміщень;

автоматизацію;

маркетинг;

будівництво виробничих об’єктів;

оформлення прав інтелектуальної власності.

За даними Мінекономіки, із 2022 року програма "Власна справа" вже видала понад 34 тисячі грантів на 9 млрд грн та допомогла створити близько 60 тисяч робочих місць.

Нагадаємо, що програма "Власна справа" є частиною урядового проєкту «єРобота» і діє з 2022 року. Найчастіше кошти спрямовували на відкриття виробництв, закладів харчування, магазинів, агропроєктів та сервісних компаній. Програма передбачає безповоротне фінансування за умови ведення діяльності та сплати податків, а подання заявок відбувається через портал «Дія».