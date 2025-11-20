Как в Украине создать условия для развития промышленности: Амелин назвал главные шаги

Украине необходимо использовать стратегию для пересмотра государственных приоритетов и создания благоприятных условий, чтобы здесь было выгодно строить новые предприятия, в частности в отраслях промышленности, военно-промышленного комплекса, металлургии и других.

Об этом заявил Анатолий Амелин, исполнительный директор и соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего", выступая на GET Business Festival 2025, организатором которого выступает Delo.ua.

Должна быть стратегия

"Когда мы строим что-то новое, мы начинаем с проекта, с визии. Но чтобы этот проект стал реальностью, он должен стать стратегией. Стратегия – это работа уже субъекта, работа государственных органов власти, которые мы там выбираем, назначаем и так далее. Поэтому должна быть и визия, и стратегия того, куда мы будем развиваться, чтобы понять, как это восстанавливать", – подчеркнул соучредитель центра "Украинский институт будущего".

Он добавил, что в Украине сегодня нет действующей стратегии, утвержденной парламентом. Есть стратегия, утвержденная Кабмином в 2021 году, но парламент не поддержал ее тогда.

Перезагрузка приоритетов

По словам Амелина, в настоящее время 70% экспорта является сырьевым, а это свидетельствует о том, что Украина стала ресурсом для иностранных государств. Чтобы изменить ситуацию, необходимо стратегически перезагрузить государственные приоритеты и обеспечить такие условия, чтобы новые предприятия (промышленность, ВПК и т.д.) было выгодно строить именно здесь.

Он отметил, что сегодня, кроме военных рисков, в Украине высокая налоговая нагрузка. 40% украинской экономики еще до войны были в "тени", потому что бизнесу невыгодно работать "в белую". Также высоки кредитные ставки.

"Украинские компании, имеющие месторождения железорудного сырья, почему-то новые предприятия строят не в Украине. И для меня это большой вопрос: почему не здесь? Потому что здесь есть сырье, а там они создают добавленную стоимость, рабочие места, платят налоги. Поэтому нам нужно что-то у себя перестроить", – пояснил соучредитель центра.

"Визия Украины 2035"

Спикер также рекомендовал ознакомиться с книгой "Визия Украины 2035", описывающей один из возможных сценариев развития страны. Над ней в течение двух лет работала большая группа, в которую вошли 250 экспертов, проведших более 40 рабочих сессий.

"Наша задача – перепрограммировать сценарий, по которому мы идем, на положительный, и он описан в этой книге", – говорит Амелин.

Он подчеркнул: если страна сможет объединиться вокруг этой визии и реализовать ее, это позволит отстроить Украину, получить стратегию, привлечь капитал, способствовать строительству современных предприятий (в частности, производств ведущих иностранных компаний) и, как результат, обеспечить благосостояние украинцев.