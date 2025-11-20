Як в Україні створити умови для розвитку промисловості: Амелін назвав головні кроки

Україні необхідно використати стратегію для перегляду державних пріоритетів та створення сприятливих умов, щоб саме тут було вигідно будувати нові підприємства, зокрема в галузях промисловості, військово-промислового комплексу, металургії та інших.

Про це заявив Анатолій Амелін, виконавчий директор та співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього", під час виступу на GET Business Festival 2025, організатором якого виступає Delo.ua.

Має бути стратегія

"Коли ми будуємо щось нове, ми починаємо з проєкту, з візії. Але щоб цей проєкт став реальністю, він має стати стратегією. Стратегія – це робота вже суб'єкта, робота державних органів влади, які ми там обираємо, призначаємо і так далі. Тому має бути і візія, і стратегія того, куди ми будемо розвиватися, щоб зрозуміти, як це відновлювати", – наголосив співзасновник центру "Український інститут майбутнього".

Він додав, що в Україні сьогодні немає діючої стратегії, затвердженої парламентом. Є стратегія, яку затвердив Кабмін у 2021 році, але парламент не підтримав її тоді.

Перезавантаження пріоритетів

За словами Амеліна, наразі 70% експорту є сировинним, а це свідчить про те, що Україна стала ресурсом для іноземних держав. Щоб змінити цю ситуацію, необхідно стратегічно перезавантажити державні пріоритети і забезпечити такі умови, щоб нові підприємства (промисловість, ВПК тощо) було вигідно будувати саме тут.

Він зауважив, що сьогодні, окрім військових ризиків, в Україні є високе податкове навантаження. 40% української економіки ще до війни була в "тіні", тому що бізнесу невигідно працювати "в білу". Також високі кредитні ставки.

"Українські компанії, які мають родовища залізорудної сировини, чомусь нові підприємства будують не в Україні. І для мене це велике питання: чому не тут? Тому що тут є сировина, а там вони створюють додану вартість, робочі місця, сплачують податки. Тому нам треба щось у себе перебудувати", – пояснив співзасновник центру.

"Візія України 2035"

Спікер також рекомендував ознайомитися з книгою "Візія України 2035", що описує один із можливих сценаріїв розвитку країни. Над нею протягом двох років працювала велика група, до якої увійшли 250 експертів, які провели понад 40 робочих сесій.

"Наше завдання – перепрограмувати сценарій, за яким ми йдемо, на позитивний, і він описаний у цій книзі", – каже Амелін.

Він підкреслив: якщо країна зможе об'єднатися навколо цієї візії та реалізувати її, це дозволить відбудувати Україну, отримати стратегію, залучити капітал, сприяти будівництву сучасних підприємств (зокрема, виробництв провідних іноземних компаній) і, як результат, забезпечити добробут українців.