Какие электромобили покупали украинцы в августе: самые популярные модели

В августе украинский автопарк пополнили более 7,9 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к июлю 2025 года спрос на электромобили вырос на 13%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные " Укравтопрома".

По данным аналитиков, основное количество реализованных в августе электромобилей составляли легковые автомобили – 7770 ед., из которых 1888 ед. были новыми (+19%), а 5882 авто – подержанными (+12%).

Среди 175 коммерческих электромобилей новыми были только 24 авто (в июле 2025 года из 176 ед. новыми были 20 авто).

Топ-5 новых электромобилей августа:

BYD Song Plus EV – 358 ед.; Volkswagen ID.UNYX – 206 ед.; Honda eNS1 – 202 ед.; BYD Sea Lion 07 – 154 ед.; Audi Q4 e-tron – 109 ед.

Топ-5 импортированных электромобилей с пробегом:

Tesla Model Y – 827 ед.; Tesla Model 3 – 651 ед.; Nissan Leaf – 562 ед.; KIA Niro EV – 367 ед.; Renault Zoe – 263 ед.

Рынок электромобилей

В июле украинский автопарк пополнили более 7 тыс. автомобилей на электротяге (BEV).

Самыми большими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Заметим, что спрос на электромобили в Украине растет ежегодно. Рост цен на топливо, развитие зарядной инфраструктуры и экологическое сознание побуждают все больше водителей выбирать именно электромобиль. В 2025 году украинский рынок электрокаров показывает интересные тренды: доминируют проверенные бренды, но появляются и новые модели с привлекательными характеристиками. Какие именно авто выбирают украинцы и почему читайте в материале Delo.ua.