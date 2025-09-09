Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,03

EUR

48,38

+0,22

Наличный курс:

USD

41,25

41,14

EUR

48,51

48,35

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Какие электромобили покупали украинцы в августе: самые популярные модели

BYD Sea Lion
BYD Sea Lion / Infocar

В августе украинский автопарк пополнили более 7,9 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к июлю 2025 года спрос на электромобили вырос на 13%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные " Укравтопрома".

По данным аналитиков, основное количество реализованных в августе электромобилей составляли легковые автомобили – 7770 ед., из которых 1888 ед. были новыми (+19%), а 5882 авто – подержанными (+12%).

Среди 175 коммерческих электромобилей новыми были только 24 авто (в июле 2025 года из 176 ед. новыми были 20 авто).

Топ-5 новых электромобилей августа:

  1. BYD Song Plus EV – 358 ед.;
  2. Volkswagen ID.UNYX – 206 ед.;
  3. Honda eNS1 – 202 ед.;
  4. BYD Sea Lion 07 – 154 ед.;
  5. Audi Q4 e-tron – 109 ед.

Топ-5 импортированных электромобилей с пробегом:

  1. Tesla Model Y – 827 ед.;
  2. Tesla Model 3 – 651 ед.;
  3. Nissan Leaf – 562 ед.;
  4. KIA Niro EV – 367 ед.;
  5. Renault Zoe – 263 ед.

Рынок электромобилей

В июле украинский автопарк пополнили более 7 тыс. автомобилей на электротяге (BEV).

Самыми большими   региональными рынками по продаже электромобилей   в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Заметим, что спрос на электромобили в Украине растет ежегодно. Рост цен на топливо, развитие зарядной инфраструктуры и экологическое сознание побуждают все больше водителей выбирать именно электромобиль. В 2025 году украинский рынок электрокаров показывает интересные тренды: доминируют проверенные бренды, но появляются и новые модели с привлекательными характеристиками. Какие именно авто выбирают украинцы и почему читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько