Бензин или электромобиль: авто с какими двигателями покупали украинцы в августе

В августе автомобили с традиционными двигателями охватили около 49% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составил около 63%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные " Укравтопрома".

По данным аналитиков, самыми популярными в Украине остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 32,3% августовских продаж новых авто, в прошлом году было 40,8%.

На втором месте электромобили, доля которых выросла с 14,3% до 27,9%.

В то же время гибриды охватили 23,4% рынка, против 22,4% в августе 2024 года.

Доля дизельных автомобилей за год уменьшилась с 22,1% до 16,2%.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые автомобили – Hyundai Tucson;

Электро – BYD Song Plus;

Гибридные – Toyota RAV-4;

Дизельные – Toyota Duster;

Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.

Напомним, в течение августа 2025 года украинцы приобрели около 6,8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В августе 2025 года за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 30% украинского рынка новых легковых автомобилей. Бестселлером луны стал компактный кроссовер Renault Duster.

Всего с начала года в стране было зарегистрировано 46 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем в прошлом.