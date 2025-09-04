Бензин чи електромобіль: авто з якими двигунами купували українці у серпні

У серпні автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 49% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив майже 63%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

За даними аналітиків, найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 32,3% серпневих продажів нових авто, торік було 40,8%.

На другому місці електромобілі, частка яких зросла з 14,3% до 27,9%.

Натомість гібриди охопили 23,4% ринку, проти 22,4% у серпні 2024 року.

Частка дизельних авто за рік зменшилась з 22,1% до 16,2%.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – Hyundai Tucson;

Електро – BYD Song Plus;

Гібридні – Toyota RAV-4;

Дизельні – Toyota Duster;

Авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Нагадаємо, протягом серпня 2025 року українці придбали близько 6,8 тис. нових легкових автомобілів. Це на 16% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

У серпні 2025 року за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 30% українського ринку нових легковиків. Бестселером місяця став компактний кросовер Renault Duster.

Всього з початку року в країні було зареєстровано 46 тис. нових легковиків, що на 3% менше ніж торік.