Які електромобілі купували українці в серпні: найпопулярніші моделі

У серпні український автопарк поповнили понад 7,9 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно липня 2025 року попит на електромобілі зріс на 13%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

За даними аналітиків, основну кількість реалізованих у серпні електромобілів становили легкові авто – 7770 од., з яких 1888 од. були новими (+19%), а 5882 авто – уживаними (+12%).

Серед 175 комерційних електромобілів новими були тільки 24 авто (у липні 2025 року з 176 од. новими були 20 авто).

Топ-5 нових електромобілів серпня:

BYD Song Plus EV - 358 од.; Volkswagen ID.UNYX - 206 од.; Honda eNS1 - 202 од.; BYD Sea Lion 07 - 154 од.; Audi Q4 e-tron - 109 од.

Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом:

Tesla Model Y - 827 од.; Tesla Model 3 - 651 од.; Nissan Leaf - 562 од.; KIA Niro EV - 367 од.; Renault Zoe - 263 од.

Ринок електромобілів

У липні український автопарк поповнили понад 7 тис. авто на електротязі (BEV).

Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Зауважимо, попит на електромобілі в Україні зростає щороку. Зростання цін на паливо, розвиток зарядної інфраструктури та екологічна свідомість спонукають все більше водіїв обирати саме електромобіль. У 2025 році український ринок електрокарів демонструє цікаві тренди: домінують перевірені бренди, але з'являються і нові моделі з привабливими характеристиками. Які саме авто обирають українці та чому – читайте у матеріалі Delo.ua.