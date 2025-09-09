- Категорія
Які електромобілі купували українці в серпні: найпопулярніші моделі
У серпні український автопарк поповнили понад 7,9 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно липня 2025 року попит на електромобілі зріс на 13%.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
За даними аналітиків, основну кількість реалізованих у серпні електромобілів становили легкові авто – 7770 од., з яких 1888 од. були новими (+19%), а 5882 авто – уживаними (+12%).
Серед 175 комерційних електромобілів новими були тільки 24 авто (у липні 2025 року з 176 од. новими були 20 авто).
Топ-5 нових електромобілів серпня:
- BYD Song Plus EV - 358 од.;
- Volkswagen ID.UNYX - 206 од.;
- Honda eNS1 - 202 од.;
- BYD Sea Lion 07 - 154 од.;
- Audi Q4 e-tron - 109 од.
Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом:
- Tesla Model Y - 827 од.;
- Tesla Model 3 - 651 од.;
- Nissan Leaf - 562 од.;
- KIA Niro EV - 367 од.;
- Renault Zoe - 263 од.
Ринок електромобілів
У липні український автопарк поповнили понад 7 тис. авто на електротязі (BEV).
Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.
Зауважимо, попит на електромобілі в Україні зростає щороку. Зростання цін на паливо, розвиток зарядної інфраструктури та екологічна свідомість спонукають все більше водіїв обирати саме електромобіль. У 2025 році український ринок електрокарів демонструє цікаві тренди: домінують перевірені бренди, але з'являються і нові моделі з привабливими характеристиками. Які саме авто обирають українці та чому – читайте у матеріалі Delo.ua.