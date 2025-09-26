Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

+0,08

EUR

48,71

+0,05

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,90

48,72

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Какой средний возраст легковых автомобилей пополняют украинский автопарк

авто
В Киеве и приграничных с ЕС регионах автомобили значительно моложе / Depositphotos

В августе 2025 года средний возраст легковых автомобилей на внутреннем рынке Украины составил 16,1 лет.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Институт исследования авторынка.

Показатель существенно отличается в зависимости от региона: от 11,2 лет в столице до 19 лет на юге и востоке страны.

Региональный срез

Самые молодые машины ездят в Киеве – 11,2 года, а также в Закарпатской и Львовской областях – 14,7 года. В столице это связано с большей покупательной способностью, а на западе — с близостью к границе и доступом к европейским автомобилям.

Фото 2 — Какой средний возраст легковых автомобилей пополняют украинский автопарк

Самым старым автопарком есть Херсонская (19,3 года) и Донецкая (19,2 года) области. Здесь сказываются экономические проблемы и последствия войны.

Данные Луганской области и временно оккупированного Крыма отсутствуют.

Таким образом, в Киеве и приграничных с ЕС регионах автомобили значительно моложе, тогда как на востоке и юге автопарк в среднем старше 4–8 лет.

Это оказывает влияние на рынок сервиса, уровень безопасности и доступность современных технологий на дорогах.

Напомним, за семь месяцев 2025 года Украина импортировала 224,5 тыс. легковых автомобилей (новых и подержанных), что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автор:
Татьяна Гойденко