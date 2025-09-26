Какой средний возраст легковых автомобилей пополняют украинский автопарк

В августе 2025 года средний возраст легковых автомобилей на внутреннем рынке Украины составил 16,1 лет.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Институт исследования авторынка.

Показатель существенно отличается в зависимости от региона: от 11,2 лет в столице до 19 лет на юге и востоке страны.

Региональный срез

Самые молодые машины ездят в Киеве – 11,2 года, а также в Закарпатской и Львовской областях – 14,7 года. В столице это связано с большей покупательной способностью, а на западе — с близостью к границе и доступом к европейским автомобилям.

Самым старым автопарком есть Херсонская (19,3 года) и Донецкая (19,2 года) области. Здесь сказываются экономические проблемы и последствия войны.

Данные Луганской области и временно оккупированного Крыма отсутствуют.

Таким образом, в Киеве и приграничных с ЕС регионах автомобили значительно моложе, тогда как на востоке и юге автопарк в среднем старше 4–8 лет.

Это оказывает влияние на рынок сервиса, уровень безопасности и доступность современных технологий на дорогах.

Напомним, за семь месяцев 2025 года Украина импортировала 224,5 тыс. легковых автомобилей (новых и подержанных), что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.