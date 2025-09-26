Який середній вік легковиків, що поповнюють український автопарк

У серпні 2025 року середній вік легкових автомобілів на внутрішньому ринку України становив 16,1 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут дослідження авторинку.

Показник суттєво різниться залежно від регіону: від 11,2 року у столиці до понад 19 років на півдні та сході країни.

Регіональний зріз

Наймолодші машини їздять у Києві — 11,2 року, а також у Закарпатській та Львівській областях — 14,7 року. У столиці це пов’язано з більшою купівельною спроможністю, а на заході — з близькістю до кордону та доступом до європейських авто.

Найстаріший автопарк мають Херсонська (19,3 року) та Донецька (19,2 року) області. Тут позначаються економічні проблеми та наслідки війни.

Дані з Луганської області та тимчасово окупованого Криму відсутні.

Таким чином, у Києві та прикордонних з ЄС регіонах автомобілі значно молодші, тоді як на сході й півдні автопарк у середньому старший на 4–8 років.

Це впливає на ринок сервісу, рівень безпеки та доступність сучасних технологій на дорогах.

Нагадаємо, за сім місяців 2025 року Україна імпортувала 224,5 тис. легкових автомобілів (нових і вживаних), Це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.