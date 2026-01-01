Запланована подія 2

Война
Новости
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 1 января 2026 года

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1408-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 1 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 1 января 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 1 января 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 1 января 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 1 января 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 1 января 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 1 января 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 1 января 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 1 января 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 1 января 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 1 января 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 1 января 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 131 боевое столкновение.

Вчера противник нанес 77 авиационных ударов, сбросив 182 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 3587 обстрелов, в том числе 84 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6406 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Верхняя Терса, Любицкое, Орехов Запорожской области; Андреевка-Клевцово Донецкой области; Михайловка Херсонской области; Залив Одесской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и пункт управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес один авиационный удар, применив при этом три управляемых авиабомба, совершил 84 обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 1 января 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, вблизи населенных пунктов Волчанск и в сторону Обуховки и Довгенького.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 1 января 2026 года

На Купянском направлении вчера произошло семь вражеских атак. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Новоплатоновки, Богуславки, Куриловки, Шейковки и Глушковки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 1 января 2026 года

На Лиманском направлении враг провел 11 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоселовка, Ямполь, Заречное и сторону населенных пунктов Ставки и Дробышево.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 1 января 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Серебрянки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 1 января 2026 года

На Краматорском направлении враждебные наступательные действия не зафиксированы.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 1 января 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Яблоновка, Плещеевка, Щербиновка, Торское, Русин Яр и в сторону Софиевки, Иванополья.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 1 января 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое, Филиал, Гришино и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Кучеров Яр, Белицкое, Новоподгородное, Новое Шахово, Род.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 1 января 2026 года

На Александровском направлении противник в течение минувшего дня совершил 15 атак вблизи населенных пунктов Согласие, Рыбное, Зеленая Роща и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово, Привилегия.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 1 января 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 15 атак оккупантов – в районах Гуляйполя, Сладкого и Белогорья.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 1 января 2026 года

На Ореховском направлении за минувшие сутки боев не зафиксировано.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 1 января 2026 года

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 1 января 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько