Запланована подія 2

Новини
Втрати ворога станом на 1 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ, дрон
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1060 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1408 добу повномасштабної війни становлять 1 208 970 осіб.

Втрати Росії у війні на 1 січня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 208 970 (+1 060) осіб
  • танків – 11 488 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 23 849 (+4) од.
  • артилерійських систем – 35 678 (+36) од.
  • РСЗВ – 1 587 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 266 (+0) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 98 453 (+769) од.
  • крилаті ракети – 4 136 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 72 418 (+171) од.
  • спеціальна техніка – 4 035 (+0) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 1 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 1 січня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження  повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  •  збито/подавлено 176 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях. 

Фото 3 — Втрати ворога станом на 1 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько