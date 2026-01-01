- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 1 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1060 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1408 добу повномасштабної війни становлять 1 208 970 осіб.
Втрати Росії у війні на 1 січня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 січня втратила:
- особового складу – близько 1 208 970 (+1 060) осіб
- танків – 11 488 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 23 849 (+4) од.
- артилерійських систем – 35 678 (+36) од.
- РСЗВ – 1 587 (+1) од.
- засоби ППО – 1 266 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 98 453 (+769) од.
- крилаті ракети – 4 136 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 72 418 (+171) од.
- спеціальна техніка – 4 035 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 1 січня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 176 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни
Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.