- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 1 января 2026 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1060 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1408 год полномасштабной войны составляют 1 208 970 человек.
Потери России в войне на 1 января 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 1 января потеряла:
- личного состава – около 1 208 970 (+1 060) человек
- танков – 11 488 (+7) ед.
- боевых бронированных машин – 23 849 (+4) ед.
- артиллерийских систем – 35 678 (+36) ед.
- РСЗО – 1 587 (+1) ед.
- средства ПВО – 1266 (+0) ед.
- самолетов – 434 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 98 453 (+769) ед.
- крылатые ракеты – 4 136 (+0) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 72 418 (+171) ед.
- специальная техника – 4035 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 1 января
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 176 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны
Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 15 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.