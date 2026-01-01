Потери врага по состоянию на 1 января 2026 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1060 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1408 год полномасштабной войны составляют 1 208 970 человек.

Потери России в войне на 1 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 1 января потеряла:

личного состава – около 1 208 970 (+1 060) человек

танков – 11 488 (+7) ед.

боевых бронированных машин – 23 849 (+4) ед.

артиллерийских систем – 35 678 (+36) ед.

РСЗО – 1 587 (+1) ед.

средства ПВО – 1266 (+0) ед.

самолетов – 434 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 98 453 (+769) ед.

крылатые ракеты – 4 136 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 72 418 (+171) ед.

специальная техника – 4035 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 1 января

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 176 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны

Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 15 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

