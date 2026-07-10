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Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1598-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 283 боевых столкновения.

Вчера противник совершил 96 авиационных ударов, сбросив 286 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10085 дронов-камикадзе и произвел 3422 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 74 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы, шесть пунктов управления и один другой важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 16 боевых столкновений с противником, агрессор совершил 56 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 12 - с применением реактивных систем залпового огня.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 18 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Нововасиловка, Лиман, Волчанск, Артельное и в сторону населенных пунктов Зыбино, Шевьяковка, Охримовка, Гоптовка, Избицкое.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2026 года

На Купянском направлении враг совершил четыре атаки в направлении населенных пунктов Куриловка и Новоплатоновка.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2026 года

На Лиманском направлении противник 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Борова, Ставки, Лиман, Диброва, Озерное, Шейковка, Дружелюбовка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 30 раз в сторону Рай-Александровки, Пискуновки и в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закотное, Резниковка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2026 года

На Краматорском направлении российские захватчики совершили шесть атак в сторону Тихоновки и в районе Федоровки Второй и Никифоровки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 33 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр, Степановка, Торецкое и в направлении Свободного.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 18 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Удачное, Котлино, Гришино, Васильевка и сторону населенных пунктов Шевченко, Сергеевка, Белицкое, Мирное.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2026 года

На Александровском направлении враг четырежды атаковал в районах населенных пунктов Толстой и Новое Запорожье.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2026 года


На Ореховском направлении наши защитники остановили пять попыток противника продвинуться вперед в районе Щербаков, Степного, Степногорска и Плавни.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 22 атаки в сторону населенных пунктов Доброполье, Воздвижовка, Железнодорожное, Цветочное, Волшебное, Горькое и Верхняя Терса.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2026 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько