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Потери врага по состоянию на 9 июля 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 310 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1597 сутки полномасштабной войны составляют 1 414 820 человек.
Потери России в войне на 9 июля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 июля потеряла:
- личного состава – около 1 414 820 (+1 310) человек;
- танков – 12 107 (+7) ед;
- боевых бронированных машин – 24 906 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 45 628 (+59) ед;
- РСЗО – 1 922 (+4) ед.;
- средств ПВО – 1479 (+1) ед;
- самолетов – 437 (+1) ед;
- вертолетов – 353 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1 857 (+4) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 398 763 (+1 843) ед;
- крылатых ракет – 4 887 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 33 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 117 910 (+363) ед;
- специальной техники – 4 402 (+4) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 9 июля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 72 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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