Потери врага по состоянию на 9 июля 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 310 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1597 сутки полномасштабной войны составляют 1 414 820 человек.

Потери России в войне на 9 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 июля потеряла:

личного состава – около 1 414 820 (+1 310) человек;

танков – 12 107 (+7) ед;

боевых бронированных машин – 24 906 (+3) ед;

артиллерийских систем – 45 628 (+59) ед;

РСЗО – 1 922 (+4) ед.;

средств ПВО – 1479 (+1) ед;

самолетов – 437 (+1) ед;

вертолетов – 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1 857 (+4) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 398 763 (+1 843) ед;

крылатых ракет – 4 887 (+0) ед;

кораблей/катеров – 33 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 117 910 (+363) ед;

специальной техники – 4 402 (+4) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 9 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 72 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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