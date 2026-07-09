Втрати ворога станом на 9 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 310 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1597 добу повномасштабної війни становлять 1 414 820 осіб.

Втрати Росії у війні на 9 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 липня втратила:

особового складу – близько 1 414 820 (+1 310) осіб;

танків – 12 107 (+7) од.;

бойових броньованих машин – 24 906 (+3) од.;

артилерійських систем – 45 628 (+59) од.;

РСЗВ – 1 922 (+4) од.;

засобів ППО – 1 479 (+1) од.;

літаків – 437 (+1) од.;

гелікоптерів – 353 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 1 857 (+4) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 398 763 (+1 843) од.;

крилатих ракет – 4 887 (+0) од.;

кораблів / катерів – 33 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 117 910 (+363) од.;

спеціальної техніки – 4 402 (+4) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 9 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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