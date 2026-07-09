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Втрати ворога станом на 9 липня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 310 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1597 добу повномасштабної війни становлять 1 414 820 осіб.
Втрати Росії у війні на 9 липня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 липня втратила:
- особового складу – близько 1 414 820 (+1 310) осіб;
- танків – 12 107 (+7) од.;
- бойових броньованих машин – 24 906 (+3) од.;
- артилерійських систем – 45 628 (+59) од.;
- РСЗВ – 1 922 (+4) од.;
- засобів ППО – 1 479 (+1) од.;
- літаків – 437 (+1) од.;
- гелікоптерів – 353 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 857 (+4) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 398 763 (+1 843) од.;
- крилатих ракет – 4 887 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 33 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 117 910 (+363) од.;
- спеціальної техніки – 4 402 (+4) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 9 липня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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