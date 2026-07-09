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Втрати ворога станом на 9 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 310 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1597 добу повномасштабної війни становлять 1 414 820 осіб.

Втрати Росії у війні на 9 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 липня втратила:

  • особового складу – близько 1 414 820 (+1 310) осіб;
  • танків – 12 107 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин – 24 906 (+3) од.;
  • артилерійських систем – 45 628 (+59) од.;
  • РСЗВ – 1 922 (+4) од.;
  • засобів ППО – 1 479 (+1) од.;
  • літаків – 437 (+1) од.;
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 857 (+4) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 398 763 (+1 843) од.;
  • крилатих ракет – 4 887 (+0) од.;
  • кораблів / катерів – 33 (+0) од.;
  •  підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 117 910 (+363) од.;
  • спеціальної техніки – 4 402 (+4) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 9 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 9 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 9 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4. 

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько