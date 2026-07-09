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Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1597-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 9 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року
Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року
Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 268 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням шести ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів-камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 - із реактивних систем залпового вогню.Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфине Сумської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та два пункти управління безпілотних літальних апаратів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили два ворожих штурми. Водночас агресор завдав одного авіаційного удару із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснив 44 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили два штурми противника в районі Гоптівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог два рази атакував у напрямках Новоплатонівки та Ківшарівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти п’ятнадцять разів атакували в районах Ставків, Дробишевого та Лимана, а також у напрямках Дружелюбівки, Дерилового, Шийківки, Новоселівки та Ямполя.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник здійснив 28 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у напрямках населених пунктів Никифорівка, Тихонівка та Юрівка.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 29 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямку Степанівки та Олександро-Шультиного.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 38 атак. Ворог виявляв активність у районах Торецького, Покровська, Родинського та Білицького, а також здійснював штурми у напрямку Павлівки, Вільного, Шевченка, Гришиного, Молодецького, Новопідгородного, Світлого, Гулівого, Матяшевого, Дорожнього, Никанорівки, Нового Донбасу, Котлиного та Удачного.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили три атаки у напрямках населених пунктів Новогеоргіївка та Воскресенка.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти 30 разів атакували позиції Сил оборони. Ворог намагався просунутися в районах Гуляйпільського, Новоселівки та Верхньої Терси, а також у напрямках Гіркого, Рибного, Добропілля, Воздвижівки, Цвіткового, Косівцевого та Чарівного.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямках Степового та Щербаків.

Фото 29 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Фото 30 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько