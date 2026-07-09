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Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1597-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года
Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года
Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года
Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 268 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара с применением шести ракет и 87 авиационных ударов, во время которых сбросил 295 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9705 дронов-камикадзе и осуществили 3054 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 - из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили девять районов сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы и два пункта управления беспилотных летательных аппаратов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях  наши защитники остановили два вражеских штурма. В то же время агрессор нанес один авиационный удар с применением двух управляемых авиабомб и совершил 44 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили два штурма противника в районе Гоптовки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года

На Купянском направлении враг два раза атаковал в направлениях Новоплатоновки и Ковшаровки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты пятнадцать раз атаковали в районах Ставков, Дробышевого и Лимана, а также в направлениях Дружелюбовки, Дерилового, Шейковки, Новоселовки и Ямполя.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года

На Славянском направлении противник совершил 28 штурмовых действий в районах Кривой Луки, Закотного и Резниковки, а также в направлении Рай-Александровки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в направлениях населенных пунктов Никифоровка, Тихоновка и Юровка.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года

На Константиновском направлении зафиксировано 29 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки и Иванополья, а также в направлении Степановки и Александро-Шультино.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 38 атак. Враг проявлял активность в районах Торецкого, Покровска, Родинского и Белицкого, а также совершал штурмы в направлении Павловки, Свободного, Шевченко, Гришиного, Молодецкого, Новоподгородного, Светлого, Гулового, Матяшевого, Дорожного, Никаноровки, Нового Донбасса, Котлыного.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года

На Александровском направлении захватчики совершили три атаки по направлениям населенных пунктов Новогеоргиевка и Воскресенка.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты 30 раз атаковали позиции Сил обороны. Враг пытался продвинуться в районах Гуляйпольского, Новоселовки и Верхней Терсы, а также в направлениях Горького, Рыбного, Доброполья, Воздвиженки, Цветочного, Косовцевого и Волшебного.

Фото 28 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед по Степовому и Щербаков.

Фото 29 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

Фото 30 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько