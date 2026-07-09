Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2026 года

Продолжается 1597-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 268 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара с применением шести ракет и 87 авиационных ударов, во время которых сбросил 295 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9705 дронов-камикадзе и осуществили 3054 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 - из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили девять районов сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы и два пункта управления беспилотных летательных аппаратов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники остановили два вражеских штурма. В то же время агрессор нанес один авиационный удар с применением двух управляемых авиабомб и совершил 44 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили два штурма противника в районе Гоптовки.

На Купянском направлении враг два раза атаковал в направлениях Новоплатоновки и Ковшаровки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты пятнадцать раз атаковали в районах Ставков, Дробышевого и Лимана, а также в направлениях Дружелюбовки, Дерилового, Шейковки, Новоселовки и Ямполя.

На Славянском направлении противник совершил 28 штурмовых действий в районах Кривой Луки, Закотного и Резниковки, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в направлениях населенных пунктов Никифоровка, Тихоновка и Юровка.

На Константиновском направлении зафиксировано 29 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки и Иванополья, а также в направлении Степановки и Александро-Шультино.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 38 атак. Враг проявлял активность в районах Торецкого, Покровска, Родинского и Белицкого, а также совершал штурмы в направлении Павловки, Свободного, Шевченко, Гришиного, Молодецкого, Новоподгородного, Светлого, Гулового, Матяшевого, Дорожного, Никаноровки, Нового Донбасса, Котлыного.

На Александровском направлении захватчики совершили три атаки по направлениям населенных пунктов Новогеоргиевка и Воскресенка.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 30 раз атаковали позиции Сил обороны. Враг пытался продвинуться в районах Гуляйпольского, Новоселовки и Верхней Терсы, а также в направлениях Горького, Рыбного, Доброполья, Воздвиженки, Цветочного, Косовцевого и Волшебного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед по Степовому и Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.