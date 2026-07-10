Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026 року

Триває 1598-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 10 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 283 бойових зіткнення.

Вчора противник здійснив 96 авіаційних ударів, скинувши 286 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10085 дронів-камікадзе та здійснив 3422 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 74 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили, шість пунктів управління та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 16 боєзіткнень з противником, агресор здійснив 56 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 12 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 18 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Нововасилівка, Лиман, Вовчанськ, Артільне та у бік населених пунктів Зибине, Шев’яківка, Охрімівка, Гоптівка, Ізбицьке.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири атаки в напрямку населених пунктів Курилівка та Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Борова, Ставки, Лиман, Діброва, Озерне, Шийківка, Дружелюбівка.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 30 разів у бік Рай-Олександрівки, Пискунівки та в районах населених пунктів Крива Лука, Закітне, Різниківка.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили шість атак у бік Тихонівки та в районі Федорівки Другої й Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 33 атаки в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр, Степанівка, Торецьке та в напрямку Вільного.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 18 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Удачне, Котлине, Гришине, Василівка та в бік населених пунктів Шевченко, Сергіївка, Білицьке, Мирне.

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував у районах населених пунктів Толстой та Нове Запоріжжя.



На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед в районі Щербаків, Степового, Степногірська та Плавнів.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у бік населених пунктів Добропілля, Воздвижівка, Залізничне, Цвіткове, Чарівне, Гірке та Верхня Терса.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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