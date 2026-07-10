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Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1598-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 10 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося  283 бойових зіткнення.

Вчора противник здійснив 96 авіаційних ударів, скинувши 286 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10085 дронів-камікадзе та здійснив 3422 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 74 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили, шість пунктів управління та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 16 боєзіткнень з противником, агресор здійснив 56 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 12 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 18 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Нововасилівка, Лиман, Вовчанськ, Артільне та у бік населених пунктів Зибине, Шев’яківка, Охрімівка, Гоптівка, Ізбицьке.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири атаки в напрямку населених пунктів Курилівка та Новоплатонівка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026 року

На Лиманському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Борова, Ставки, Лиман, Діброва, Озерне, Шийківка, Дружелюбівка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 30 разів у бік Рай-Олександрівки, Пискунівки та в районах населених пунктів Крива Лука, Закітне, Різниківка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026 року

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили шість атак у бік Тихонівки та в районі Федорівки Другої й Никифорівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 33 атаки в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр, Степанівка, Торецьке та в напрямку Вільного.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 18 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Удачне, Котлине, Гришине, Василівка та в бік населених пунктів Шевченко, Сергіївка, Білицьке, Мирне.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026 року

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував у районах населених пунктів Толстой та Нове Запоріжжя.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026 року


На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед в районі Щербаків, Степового, Степногірська та Плавнів.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у бік населених пунктів Добропілля, Воздвижівка, Залізничне, Цвіткове, Чарівне, Гірке та Верхня Терса.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026 року

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько