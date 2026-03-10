- Тип
Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2026 года
Продолжается 1476-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 марта 2026 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 130 боевых столкновений.
Вчера противник нанес два ракетных удара с применением трех ракет, 90 авиационных ударов, сбросив 251 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 9812 дронов-камикадзе и осуществил 3887 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 84 из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов на Днепропетровщине: Покровское, Коломийцы, Черненково, Писанцы, Гавриловка, Орлы; в Запорожской области: Воздвижовка, Светлая Долина, Новосолошино, Барвиновка, Новоселовка, Прилуки, Волшебное, Гуляйпольское, Лесное, Копани, Долинка, Горькое, Волшебное, Веселянка, Приморское.
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения живой силы и техники, четыре пункта управления БПЛА, четыре артиллерийские системы, один состав и два других важных объекта российских захватчиков.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 115 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – с применением РСЗО. Нанес четырех авиаударов с применением восьми КАБ.
На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону населенных пунктов Поповка и Лиман.
На Купянском направлении враг дважды атаковал в сторону населенного пункта Новоплатоновка.
На Лиманском направлении противник атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман, Дробышево и в районе Заречного.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в направлении Резниковки и в районах населенных пунктов Закотное, Платоновка, Федоровка.
На Краматорском направлении враг однажды атаковал в районе Никифоровки.
На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Гришино, Молодецкое, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в направлении Свободного, Новоалександровки.
На Александровском направлении противник атаковал пять раз в районах населенных пунктов Ивановка, Доброполье, Терново, Березово, Новое Запорожье.
На Гуляйпольском направлении произошло 28 атак оккупантов в районах Мирного, Луговского, Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Железнодорожное, Варваровка, Староукраинка, Зеленое, Леноконстантиновка.
На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение в направлении Приморского.
На Приднепровском направлении штурмовые действия противника не зафиксированы.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
