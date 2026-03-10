Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1476-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 марта 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 130 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара с применением трех ракет, 90 авиационных ударов, сбросив 251 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 9812 дронов-камикадзе и осуществил 3887 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 84 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов на Днепропетровщине: Покровское, Коломийцы, Черненково, Писанцы, Гавриловка, Орлы; в Запорожской области: Воздвижовка, Светлая Долина, Новосолошино, Барвиновка, Новоселовка, Прилуки, Волшебное, Гуляйпольское, Лесное, Копани, Долинка, Горькое, Волшебное, Веселянка, Приморское.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения живой силы и техники, четыре пункта управления БПЛА, четыре артиллерийские системы, один состав и два других важных объекта российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 115 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – с применением РСЗО. Нанес четырех авиаударов с применением восьми КАБ.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону населенных пунктов Поповка и Лиман.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2026 года

На Купянском направлении враг дважды атаковал в сторону населенного пункта Новоплатоновка.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2026 года

На Лиманском направлении противник атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман, Дробышево и в районе Заречного.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в направлении Резниковки и в районах населенных пунктов Закотное, Платоновка, Федоровка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2026 года

На Краматорском направлении враг однажды атаковал в районе Никифоровки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Гришино, Молодецкое, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в направлении Свободного, Новоалександровки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2026 года

На Александровском направлении противник атаковал пять раз в районах населенных пунктов Ивановка, Доброполье, Терново, Березово, Новое Запорожье.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 28 атак оккупантов в районах Мирного, Луговского, Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Железнодорожное, Варваровка, Староукраинка, Зеленое, Леноконстантиновка.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2026 года

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение в направлении Приморского.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2026 года

На Приднепровском направлении штурмовые действия противника не зафиксированы.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько