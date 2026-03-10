Запланована подія 2

Війна Війна
Карта бойових дій в Україні на 10 березня 2026 року

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1476-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 10 березня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 130 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 90 авіаційних ударів, скинувши 251 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9812 дронів–камікадзе та здійснив 3887 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 84 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Покровське, Коломійці, Чорненкове, Писанці, Гаврилівка, Орли; у Запорізькій області: Воздвижівка, Світла Долина, Новосолошине, Барвінівка, Новоселівка, Прилуки, Чарівне, Гуляйпільське, Лісне, Копані, Долинка, Гірке, Чарівне, Веселянка, Приморське.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили та техніки, чотири пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, один склад та два інших важливих об’єкти російських загарбників.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 115 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням РСЗВ. Завдав чотирьох авіаударів із застосуванням восьми КАБ.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в бік населених пунктів Попівка та Лиман.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у бік населеного пункту Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку противник атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Дробишеве та в районі Зарічного.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 11 спроб окупантів просунутися вперед в напрямку Різниківки та в районах населених пунктів Закітне, Платонівка, Федорівка.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував у районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Гришине, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у напрямку Вільного, Новоолександрівки.

На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів у районах населених пунктів Іванівка, Добропілля, Тернове, Березове, Нове Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 28 атак окупантів у районах Мирного, Лугівського, Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Староукраїнка, Зелене, Оленокостянтинівка.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення в напрямку Приморського.

На Придніпровському напрямку штурмові дії противника не зафіксовані.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

