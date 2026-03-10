Втрати ворога станом на 10 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 950 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1476 добу повномасштабної війни становлять 1 274 990 осіб.

Втрати Росії у війні на 10 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 березня втратила:

особового складу – близько 1 274 990 (+950) осіб

осіб танків – 11 758 (+13) од.

од. бойових броньованих машин – 24 174 (+7) од.

од. артилерійських систем – 38 202 (+73) од.

од. РСЗВ – 1 679 (+4) од.

од. засоби ППО – 1 328 (+2) од.

од. літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 349 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 168 809 (+2 169) од.

од. крилаті ракети – 4 403 (+0) од.

кораблі/катери – 31 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 82 510 (+221) од.

од. спеціальна техніка – 4 087 (+4) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 березня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 122 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

