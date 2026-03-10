Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,73

--0,08

EUR

50,54

--0,36

Готівковий курс:

USD

44,25

44,00

EUR

51,50

51,20

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Втрати ворога станом на 10 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 950 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1476 добу повномасштабної війни становлять 1 274 990 осіб.

Втрати Росії у війні на 10 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 березня втратила:

  • особового складу – близько 1 274 990 (+950) осіб
  • танків – 11 758 (+13) од.
  • бойових броньованих машин – 24 174 (+7) од.
  • артилерійських систем – 38 202 (+73) од.
  • РСЗВ – 1 679 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 328 (+2) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 168 809 (+2 169) од.
  • крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
  • кораблі/катери – 31 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни –82 510 (+221) од.
  • спеціальна техніка – 4 087 (+4) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 10 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 березня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 122 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 10 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько