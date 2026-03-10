- Тип
Втрати ворога станом на 10 березня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 950 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1476 добу повномасштабної війни становлять 1 274 990 осіб.
Втрати Росії у війні на 10 березня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 березня втратила:
- особового складу – близько 1 274 990 (+950) осіб
- танків – 11 758 (+13) од.
- бойових броньованих машин – 24 174 (+7) од.
- артилерійських систем – 38 202 (+73) од.
- РСЗВ – 1 679 (+4) од.
- засоби ППО – 1 328 (+2) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 168 809 (+2 169) од.
- крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
- кораблі/катери – 31 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни –82 510 (+221) од.
- спеціальна техніка – 4 087 (+4) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 березня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 122 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
