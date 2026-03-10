Потери врага по состоянию на 10 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 950 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1476 сутки полномасштабной войны составляют 1 274 990 человек.

Потери России в войне на 10 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 марта потеряла:

личного состава – близко 1 274 990 (+950) человек

человек танков – 11 758 (+13) ед.

ед. боевых бронированных машин – 24 174 (+7) ед.

ед. артиллерийских систем – 38 202 (+73) ед.

ед. РСЗО – 1 679 (+4) ед.

ед. средства ПВО – 1 328 (+2) ед.

ед. самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 349 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 168 809 (+2 169) ед.

ед. крылатые ракеты – 4 403 (+0) ед.

корабли/катера – 31 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 82 510 (+221) ед.

ед. специальная техника – 4 087 (+4) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 10 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 122 вражеских БпЛА.

Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

