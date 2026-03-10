- Тип
Потери врага по состоянию на 10 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 950 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1476 сутки полномасштабной войны составляют 1 274 990 человек.
Потери России в войне на 10 марта 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 марта потеряла:
- личного состава – близко 1 274 990 (+950) человек
- танков – 11 758 (+13) ед.
- боевых бронированных машин – 24 174 (+7) ед.
- артиллерийских систем – 38 202 (+73) ед.
- РСЗО – 1 679 (+4) ед.
- средства ПВО – 1 328 (+2) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 349 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 168 809 (+2 169) ед.
- крылатые ракеты – 4 403 (+0) ед.
- корабли/катера – 31 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 82 510 (+221) ед.
- специальная техника – 4 087 (+4) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 10 марта
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 122 вражеских БпЛА.
Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
