Карта боевых действий в Украине на 11 декабря 2025 года

ссу, военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1387-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 декабря 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 234 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 38 авиационных ударов, сбросил 94 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 3607 обстрелов, в том числе 130 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3622 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Согласие Днепропетровской области; Новое Поле, Сладкое, Зеленое, Гуляйполе Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили восемь атак россиян. Противник произвел 98 обстрелов, в том числе три – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора, Волчанск, Дворичанское и в сторону Синельниково, Обуховки, Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Новоселовка, Заречное, Торское и в сторону населенных пунктов Чернещина, Александровка, Дробышево, Ставки, Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника в районе Ямполя и в сторону Свято-Покровского.

На Краматорском направлении произошло два боевых столкновения в направлении Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Константиновки, Ильиновки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Разино, Новоэкономическое, Зверевое, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в сторону Софиевки, Кучерового Яра, Нового Шахового, Нового Донбасса, Червонки, Иванов Мирнограда, Покровская, Гришиного, Молодецкого, Новопавловки, Филиала.

На Александровском направлении противник вчера совершил 22 атаки в районах населенных пунктов Вороне, Степное, Успеновка и в сторону Ивановки, Новоселовки, Сосновки, Зеленой Рощи, Вербового, Вишневого, Егоровки, Красногорского и Рыбного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 22 атаки россиян в районе населенного пункта Солодкое и в сторону Зеленого и Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг девять раз тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степное и в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки, Степногорска и Приморского.

В Приднепровском направлении противник дважды безуспешно проводил наступательные действия в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько