Втрати ворога станом на 11 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1010 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1387 добу повномасштабної війни становлять 1 183 620 осіб.
Втрати Росії у війні на 11 грудня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 11 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 185 080 (+1 460) осіб;
- танків – 11 404 (+0) од.;
- бойових броньованих машин – 23 699 (+7) од.;
- артилерійських систем – 34 992 (+23) од.;
- РСЗВ – 1 564 (+1) од.;
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.;
- літаків – 431 (+0) од.;
- гелікоптерів – 347 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 148 (+82) од.;
- крилаті ракети – 4 058 (+0) од.;
- кораблі / катери – 28 (+0) од.;
- підводні човни – 1 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 69 507 (+157) од.;
- спеціальна техніка – 4 022 (+3) од.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
