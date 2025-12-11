Запланована подія 2

Втрати ворога станом на 11 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

втрати ворога
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1010 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1387 добу повномасштабної війни становлять 1 183 620 осіб.

Втрати Росії у війні на 11 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 11 грудня втратила:

  • особового складу  – близько 1 185 080 (+1 460) осіб;
  • танків – 11 404 (+0) од.;
  • бойових броньованих машин – 23 699 (+7) од.; 
  • артилерійських систем – 34 992 (+23) од.;
  • РСЗВ – 1 564 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од.; 
  • літаків – 431 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.; 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 148 (+82) од.;
  • крилаті ракети – 4 058 (+0) од.; 
  • кораблі катери – 28 (+0) од.; 
  • підводні човни – 1 (+0) од.; 
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 69 507 (+157) од.;
  • спеціальна техніка – 4 022 (+3) од
Фото 2 — Втрати ворога станом на 11 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько