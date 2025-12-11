Втрати ворога станом на 11 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1010 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1387 добу повномасштабної війни становлять 1 183 620 осіб.

Втрати Росії у війні на 11 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 11 грудня втратила:

особового складу – близько 1 185 080 (+1 460) осіб ;

складу близько осіб танків – 11 404 (+0) од .;

од бойових броньованих машин – 23 699 (+7) од .;

броньованих машин од артилерійських систем – 34 992 (+23) од .;

систем од РСЗВ – 1 564 (+1) од. ;

од. засоби ППО – 1 253 (+0) од .;

ППО од літаків – 431 (+0) од .;

од гелікоптерів – 347 (+0) од .;

од БПЛА оперативно - тактичного рівня – 89 148 (+82) од .;

оперативно тактичного рівня од крилаті ракети – 4 058 (+0) од .;

ракети од кораблі / катери – 28 (+0) од .;

катери од підводні човни – 1 (+0) од .;

човни од автомобільна техніка та автоцистерни – 69 507 (+157) од .;

техніка та автоцистерни од спеціальна техніка – 4 022 (+3) од .

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

