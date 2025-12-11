Запланована подія 2

Потери врага по состоянию на 11 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

потери врага
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1460 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1387 сутки полномасштабной войны составляют 1 185 080 человек.

Потери России в войне на 11 декабря 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 декабря потеряла:

  • личного   состава   близко   1 185 080 (+1 460) человек ;
  • танков   – 11 404 (+0) ед .;
  • боевых   бронированных   машин   – 23 699 (+7) ед .;
  • артиллерийских   систем   – 34 992 (+23) ед .;
  • РСЗО   – 1 564 (+1) ед. ;
  • средства   ПВО   – 1 253 (+0) ед .;
  • самолетов   – 431 (+0) ед .;
  • вертолетов   – 347 (+0) ед .;
  • БПЛА   оперативно - тактического   уровня   – 89 148 (+82) ед .;
  • крылатые   ракеты   – 4 058 (+0) ед .;
  • корабли   / катера   – 28 (+0) ед .;
  • подводные   лодки   – 1 (+0) ед .;
  • автомобильная   техника   и автоцистерны   – 69 507 (+157) ед .;
  • специальная   техника   – 4 022 (+3) ед .
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 11 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 11 декабря – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 83 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на юге и востоке страны.
  • 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

Зафиксировано попадание 69 ударных БПЛА и одной баллистической ракеты Искандер-М/KN-23 на 34 локациях.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 11 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

