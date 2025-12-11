- Тип
Потери врага по состоянию на 11 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1460 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1387 сутки полномасштабной войны составляют 1 185 080 человек.
Потери России в войне на 11 декабря 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 декабря потеряла:
- личного состава – близко 1 185 080 (+1 460) человек ;
- танков – 11 404 (+0) ед .;
- боевых бронированных машин – 23 699 (+7) ед .;
- артиллерийских систем – 34 992 (+23) ед .;
- РСЗО – 1 564 (+1) ед. ;
- средства ПВО – 1 253 (+0) ед .;
- самолетов – 431 (+0) ед .;
- вертолетов – 347 (+0) ед .;
- БПЛА оперативно - тактического уровня – 89 148 (+82) ед .;
- крылатые ракеты – 4 058 (+0) ед .;
- корабли / катера – 28 (+0) ед .;
- подводные лодки – 1 (+0) ед .;
- автомобильная техника и автоцистерны – 69 507 (+157) ед .;
- специальная техника – 4 022 (+3) ед .
Пораженные воздушные цели врага на 11 декабря – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 83 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на юге и востоке страны.
- 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.
Зафиксировано попадание 69 ударных БПЛА и одной баллистической ракеты Искандер-М/KN-23 на 34 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
