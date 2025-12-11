Потери врага по состоянию на 11 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1460 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1387 сутки полномасштабной войны составляют 1 185 080 человек.

Потери России в войне на 11 декабря 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 декабря потеряла:

личного состава – близко 1 185 080 (+1 460) человек ;

состава близко человек танков – 11 404 (+0) ед .;

ед боевых бронированных машин – 23 699 (+7) ед .;

бронированных машин ед артиллерийских систем – 34 992 (+23) ед .;

систем ед РСЗО – 1 564 (+1) ед. ;

ед. средства ПВО – 1 253 (+0) ед .;

ПВО ед самолетов – 431 (+0) ед .;

ед вертолетов – 347 (+0) ед .;

ед БПЛА оперативно - тактического уровня – 89 148 (+82) ед .;

оперативно тактического уровня ед крылатые ракеты – 4 058 (+0) ед .;

ракеты ед корабли / катера – 28 (+0) ед .;

катера ед подводные лодки – 1 (+0) ед .;

лодки ед автомобильная техника и автоцистерны – 69 507 (+157) ед .;

техника и автоцистерны ед специальная техника – 4 022 (+3) ед .

Пораженные воздушные цели врага на 11 декабря – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 83 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на юге и востоке страны.

2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

Зафиксировано попадание 69 ударных БПЛА и одной баллистической ракеты Искандер-М/KN-23 на 34 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

