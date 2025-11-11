Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 11 ноября 2025 года

война, ссу
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1357-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 ноября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 170 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 36 авиационных ударов, применил три ракеты, сбросил 77 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4231 обстрел, в том числе 98 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4286 дронов-камикадзе.

Последние новости с фронта сегодня

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано 16 боевых столкновений. Противник совершил 145 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло десять боевых столкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано 11 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Петропавловки, Купянска и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь продвинуться вперед в районе населенного пункта Коровин Яр и в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник шесть раз атаковал позиции сил обороны в районах Серебрянки и Дроновки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении агрессор совершил 14 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Шультино, Русин Яр и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 атаки агрессора в районах населенных пунктов Паньковка, Шахово, Красный Лиман, Родинское, Михайловка, Новоэкономическое, Мирноград, Новопавловка, Ровно, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 12 вражеских штурмов в сторону населенных пунктов Ивановка, Сосновка, Вороне, Орестополь, Егоровка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили семь вражеских атак в районе Зеленой Рощи и в направлении населенного пункта Ровнополья.

На Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в районе Приморского. Враг успеха не имел – наши защитники остановили все попытки противника.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения предприняли три бесполезных попытки продвижения к позициям наших подразделений в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько