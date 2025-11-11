- Тип
Карта боевых действий в Украине на 11 ноября 2025 года
Продолжается 1357-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 ноября 2025 г.
Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 170 боевых столкновений.
Вчера противник нанес один ракетный и 36 авиационных ударов, применил три ракеты, сбросил 77 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4231 обстрел, в том числе 98 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4286 дронов-камикадзе.
Последние новости с фронта сегодня
Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано 16 боевых столкновений. Противник совершил 145 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло десять боевых столкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.
На Купянском направлении за сутки зафиксировано 11 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Петропавловки, Купянска и Глушковки.
На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь продвинуться вперед в районе населенного пункта Коровин Яр и в сторону Лимана.
На Славянском направлении противник шесть раз атаковал позиции сил обороны в районах Серебрянки и Дроновки.
За прошедшие сутки на Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении агрессор совершил 14 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Шультино, Русин Яр и Софиевка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 63 атаки агрессора в районах населенных пунктов Паньковка, Шахово, Красный Лиман, Родинское, Михайловка, Новоэкономическое, Мирноград, Новопавловка, Ровно, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное.
На Александровском направлении Силы обороны отразили 12 вражеских штурмов в сторону населенных пунктов Ивановка, Сосновка, Вороне, Орестополь, Егоровка.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили семь вражеских атак в районе Зеленой Рощи и в направлении населенного пункта Ровнополья.
На Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в районе Приморского. Враг успеха не имел – наши защитники остановили все попытки противника.
На Приднепровском направлении вражеские подразделения предприняли три бесполезных попытки продвижения к позициям наших подразделений в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
