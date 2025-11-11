- Тип
Втрати ворога станом на 11 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1020 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1357 добу повномасштабної війни становлять 1 153 180 осіб.
Втрати Росії у війні на 11 листопада 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 153 180 (+1 020) осіб;
- танків – 11 342 (+0) од.;
- бойових броньованих машин – 23 553 (+1) од.;
- артилерійських систем – 34 366 (+17) од.;
- РСЗВ – 1 539 (+1) од.;
- засобів ППО – 1 239 (+0) од.;
- літаків – 428 (+0) од.;
- гелікоптерів – 347 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 642 (+217) од.;
- крилатих ракет – 3 926 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 28 (+0) од.;
- підводних човнів – 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 036 (+79) од.;
- спеціальної техніки – 3 993 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 11 листопада – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 53 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни.
Зафіксовано влучання 59 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
