Втрати ворога станом на 11 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1020 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1357 добу повномасштабної війни становлять 1 153 180 осіб.

Втрати Росії у війні на 11 листопада 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 листопада втратила:

особового складу – близько 1 153 180 (+1 020) осіб;

танків – 11 342 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 23 553 (+1) од.;

артилерійських систем – 34 366 (+17) од.;

РСЗВ – 1 539 (+1) од.;

засобів ППО – 1 239 (+0) од.;

літаків – 428 (+0) од.;

гелікоптерів – 347 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 642 (+217) од.;

крилатих ракет – 3 926 (+0) од.;

кораблів / катерів – 28 (+0) од.;

підводних човнів – 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 036 (+79) од.;

спеціальної техніки – 3 993 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 11 листопада – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 53 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання 59 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

