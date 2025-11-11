Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2025 року

Триває 1357-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 11 листопада 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 170 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 77 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 231 обстріл, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 286 дронів-камікадзе.

Останні новини з фронту за сьогодні

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу противника.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 16 бойових зіткнень. Противник здійснив 145 артилерійських обстрілів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося десять бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Піщаного, Петропавлівки, Куп’янська та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись просунутися вперед у районі населеного пункту Коровин Яр та в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку противник шість разів атакував позиції Сил оборони у районах Серебрянки та Дронівки.

Минулої доби на Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку агресор здійснив 14 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Русин Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 атаки агресора у районах населених пунктів Паньківка, Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Михайлівка, Новоекономічне, Мирноград, Новопавлівка, Рівне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів у бік населених пунктів Іванівка, Соснівка, Вороне, Орестопіль, Єгорівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак у районі Зеленого Гаю та в напрямку населеного пункту Рівнопілля.

На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися просунутись уперед на позиції наших військ у районі Приморського. Ворог успіху не мав — наші захисники зупинили всі спроби противника.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили три марні спроби просування до позицій наших підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.