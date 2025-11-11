Запланована подія 2

Війна
Новини
Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2025 року

війна, зсу
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1357-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 11 листопада 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 170 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 77 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 231 обстріл, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 286 дронів-камікадзе.

Останні новини з фронту за сьогодні

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу противника.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 16 бойових зіткнень. Противник здійснив 145 артилерійських обстрілів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося десять бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Піщаного, Петропавлівки, Куп’янська та Глушківки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись просунутися вперед у районі населеного пункту Коровин Яр та в бік Лиману.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2025 року

На Слов’янському напрямку противник шість разів атакував позиції Сил оборони у районах Серебрянки та Дронівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2025 року

Минулої доби на Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2025 року

На Костянтинівському напрямку агресор здійснив 14 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Русин Яр та Софіївка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 атаки агресора у районах населених пунктів Паньківка, Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Михайлівка, Новоекономічне, Мирноград, Новопавлівка, Рівне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2025 року

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів у бік населених пунктів Іванівка, Соснівка, Вороне, Орестопіль, Єгорівка.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2025 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак у районі Зеленого Гаю та в напрямку населеного пункту Рівнопілля.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2025 року

На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися просунутись уперед на позиції наших військ у районі Приморського. Ворог успіху не мав — наші захисники зупинили всі спроби противника.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2025 року

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили три марні спроби просування до позицій наших підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько