Карта боевых действий в Украине на 12 декабря 2025 года

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 174 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 38 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 99 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 4524 обстрела, из них 94 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4485 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Спирное, Красная Горка, Реутинке Сумской области; Константиновка Донецкой области; Придорожное Запорожской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили район сосредоточения личного состава и техники, пункт управления и наземную станцию управления БПЛА российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боевых столкновений. Противник произвел 145 обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боевых столкновений – враг пытался идти вперед в районе населенного пункта Прилипка и в сторону Избицкого и Охримовки.

На Купянском направлении прошедших суток Силы обороны отразили штурмовое действие противника в районе Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении захватчики атаковали 11 раз. Пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Дерилово, Колодец, Заречное и в сторону Кармазиновки.

На Славянском направлении за прошедшие сутки враг совершил шесть атак на позиции наших подразделений в районах Дроновки, Серебрянки и Переездного.

На Краматорском направлении за минувшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении вражеские подразделения совершили 18 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 наступательных действий агрессора в районах населённых пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 26 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Зеленая Роща, Сосновка, Январское, Вербовое, Приволье, Вишневое, Красногорское, Рыбное и Привольное.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отразили 13 атак в районе населенного пункта Гуляйполе и в сторону Доброполья и Варваровки.

На Ореховском направлении захватнические войска 16 раз атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степное, Степногорск и в сторону Приморского и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении одна попытка наступления оккупантов потерпела неудачу.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

