Втрати ворога станом на 12 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1400 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1388 добу повномасштабної війни становлять 1 186 480 осіб.

Втрати Росії у війні на 12 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 грудня втратила:

особового складу – близько 1 186 480 (+1 400) осіб ;

складу близько осіб танків – 11 406 (+2) од .;

од бойових броньованих машин – 23 705 (+6) од .;

броньованих машин од артилерійських систем – 35 008 (+16) од .;

систем од РСЗВ – 1 566 (+2) од .;

од засоби ППО – 1 256 (+3) од .;

ППО од літаків – 432 (+1) од .;

од гелікоптерів – 347 (+0) од .;

од БПЛА оперативно - тактичного рівня – 89 401 (+253) од .;

оперативно тактичного рівня од крилаті ракети – 4 060 (+2) од .;

ракети од кораблі / катери – 28 (+0) од .;

катери од підводні човни – 1 (+0) од .;

човни од автомобільна техніка та автоцистерни – 69 614 (+107) од .;

техніка та автоцистерни од спеціальна техніка – 4 024 (+2) од .

Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 грудня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 64 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

