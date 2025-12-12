- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 12 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1400 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1388 добу повномасштабної війни становлять 1 186 480 осіб.
Втрати Росії у війні на 12 грудня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 186 480 (+1 400) осіб;
- танків – 11 406 (+2) од.;
- бойових броньованих машин – 23 705 (+6) од.;
- артилерійських систем – 35 008 (+16) од.;
- РСЗВ – 1 566 (+2) од.;
- засоби ППО – 1 256 (+3) од.;
- літаків – 432 (+1) од.;
- гелікоптерів – 347 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 401 (+253) од.;
- крилаті ракети – 4 060 (+2) од.;
- кораблі / катери – 28 (+0) од.;
- підводні човни – 1 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 69 614 (+107) од.;
- спеціальна техніка – 4 024 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 грудня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 64 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.