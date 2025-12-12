Запланована подія 2

Потери врага по состоянию на 12 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1400 российских окупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1388 день полномасштабной войны составляют 1 186 480 человек.

Потери России в войне на 12 декабря 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 декабря потеряла:

  • личного   состав   близко   1 186 480 (+1 400) человек ;
  • танков   – 11 406 (+2) ед .;
  • боевых   бронированных   машин   – 23 705 (+6) ед .;
  • артиллерийских   систем   – 35 008 (+16) ед .;
  • РСЗО   – 1 566 (+2) ед .;
  • средства   ПВО   – 1 256 (+3) ед .;
  • самолетов   – 432 (+1) ед .;
  • вертолетов   – 347 (+0) ед .;
  • БПЛА   оперативно - тактического   уровня   – 89 401 (+253) ед .;
  • крылатые   ракеты   – 4 060 (+2) ед .;
  • корабли   / катера   – 28 (+0) ед .;
  • подводные   лодки   – 1 (+0) ед .;
  • автомобильная   техника   и автоцистерны   – 69 614 (+107) ед .;
  • специальная   техника   – 4 024 (+2) ед .
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 12 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 12 декабря – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 64 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 12 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько