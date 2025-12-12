- Тип
Потери врага по состоянию на 12 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1400 российских окупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1388 день полномасштабной войны составляют 1 186 480 человек.
Потери России в войне на 12 декабря 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 декабря потеряла:
- личного состав – близко 1 186 480 (+1 400) человек ;
- танков – 11 406 (+2) ед .;
- боевых бронированных машин – 23 705 (+6) ед .;
- артиллерийских систем – 35 008 (+16) ед .;
- РСЗО – 1 566 (+2) ед .;
- средства ПВО – 1 256 (+3) ед .;
- самолетов – 432 (+1) ед .;
- вертолетов – 347 (+0) ед .;
- БПЛА оперативно - тактического уровня – 89 401 (+253) ед .;
- крылатые ракеты – 4 060 (+2) ед .;
- корабли / катера – 28 (+0) ед .;
- подводные лодки – 1 (+0) ед .;
- автомобильная техника и автоцистерны – 69 614 (+107) ед .;
- специальная техника – 4 024 (+2) ед .
Пораженные воздушные цели врага на 12 декабря – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 64 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
