Потери врага по состоянию на 12 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1400 российских окупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1388 день полномасштабной войны составляют 1 186 480 человек.

Потери России в войне на 12 декабря 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 декабря потеряла:

личного состав – близко 1 186 480 (+1 400) человек ;

состав близко человек танков – 11 406 (+2) ед .;

ед боевых бронированных машин – 23 705 (+6) ед .;

бронированных машин ед артиллерийских систем – 35 008 (+16) ед .;

систем ед РСЗО – 1 566 (+2) ед .;

ед средства ПВО – 1 256 (+3) ед .;

ПВО ед самолетов – 432 (+1) ед .;

ед вертолетов – 347 (+0) ед .;

ед БПЛА оперативно - тактического уровня – 89 401 (+253) ед .;

оперативно тактического уровня ед крылатые ракеты – 4 060 (+2) ед .;

ракеты ед корабли / катера – 28 (+0) ед .;

катера ед подводные лодки – 1 (+0) ед .;

лодки ед автомобильная техника и автоцистерны – 69 614 (+107) ед .;

техника и автоцистерны ед специальная техника – 4 024 (+2) ед .

Пораженные воздушные цели врага на 12 декабря – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 64 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

