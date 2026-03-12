Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1478-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 марта 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2026 года
Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 128 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 103 авиационных ударов, сбросил 322 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 9216 дронов-камикадзе и осуществил 3956 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Великомихайловка, Коломийцы, Писанцы, Покровское, Гавриловка, Подгавриловка, Александровка Днепропетровской области; Широкое, Волшебное, Гуляйпольское, Долинка Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения живой силы, семь артиллерийских систем, пять пунктов управления БПЛА, командно-наблюдательный пункт и три других важных объекта оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили один вражеский штурм, противник нанес четырех авиаударов, с применением десяти авиабомб, совершил 110 обстрелов, из которых три – с применением РСЗО.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2026 года

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2026 года

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2026 года

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2026 года

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2026 года

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2026 года

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2026 года

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2026 года

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2026 года

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2026 года

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2026 года

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2026 года

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько