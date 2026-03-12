Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2026 года

Продолжается 1478-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 марта 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 128 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 103 авиационных ударов, сбросил 322 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 9216 дронов-камикадзе и осуществил 3956 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Великомихайловка, Коломийцы, Писанцы, Покровское, Гавриловка, Подгавриловка, Александровка Днепропетровской области; Широкое, Волшебное, Гуляйпольское, Долинка Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения живой силы, семь артиллерийских систем, пять пунктов управления БПЛА, командно-наблюдательный пункт и три других важных объекта оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили один вражеский штурм, противник нанес четырех авиаударов, с применением десяти авиабомб, совершил 110 обстрелов, из которых три – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник однажды штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Прилипко.

На Купянском направлении агрессор три раза атаковал в направлении населенных пунктов Новоплатоновка и Подолы.

На Лиманском направлении противник атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дробышева и Чернещины.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районе населенного пункта Закотное и в сторону Рай-Александровки и Дроновки.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Берестка и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 24 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Никифоровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Муравко, Новоподгородное, Новоплатоновка.

На Александровском направлении противник атаковал три раза в районах Тернового, Согласия и Доброполья.

На Гуляйпольском направлении произошла 21 атака оккупантов в районах Гуляйполя, Новоукраинки, Железнодорожного, Цветочного, Мирного.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение с врагом неподалеку от населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну вражескую атаку вблизи острова Беллогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

