Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

--0,03

EUR

51,04

+0,33

Готівковий курс:

USD

44,35

44,15

EUR

51,70

51,42

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1478-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 12 березня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 128 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 103 авіаційних ударів, скинув 322 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9216 дронів-камікадзе та здійснив 3956 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Великомихайлівка, Коломійці, Писанці, Покровське, Гаврилівка, Підгаврилівка, Олександрівка Дніпропетровської області; Широке, Чарівне, Гуляйпільське, Долинка Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили, сім артилерійських систем, п’ять пунктів управління БпЛА, командно-спостережний пункт та три інші важливі об’єкти окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби Сили оборони відбили один ворожий штурм, противник завдав чотирьох авіаударів, із застосуванням десяти авіабомб, здійснив 110 обстрілів, з яких три – із застосуванням РСЗВ.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Приліпка.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2026 року

На Куп’янському напрямку агресор три рази атакував у напрямку населених пунктів Новоплатонівка й Подоли.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2026 року

На Лиманському напрямку противник атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дробишевого та Чернещини.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у районі населеного пункту Закітне та у бік Рай-Олександрівки й Дронівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2026 року

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка та Софіївки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Новоплатонівка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував три рази у районах Тернового, Злагоди та Добропілля.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулося 21 атака окупантів у районах Гуляйполя, Новоукраїнки, Залізничного, Цвіткового, Мирного.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2026 року

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення з ворогом неподалік населеного пункту Степове.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2026 року

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку поблизу острова Білогрудий.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько